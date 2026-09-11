Knihovna Václava Havla je minulostí. Instituce odhalila nový název

Proces změny názvu Knihovny Václava Havla, která se nedokázala dohodnout s bývalou první dámou Dagmar Havlovou na dalším užívání jména někdejšího prezidenta, je u konce. Instituce odhalila, pod jakým názvem chce pokračovat v činnosti.
Je to měsíc, co Knihovna Václava Havla oznámila, že v činnosti bude pokračovat pod novým jménem, aniž by ho v tu chvíli prozradila. Nyní už je známé. Instituce hodlá fungovat pod názvem 1. prezidentská knihovna. Už nyní tak vystupuje na svém webu.
Představitelé knihovny již v srpnu uvedli, že chtějí zachovat co nejvíce projektů a pokračovat ve vzdělávacích, badatelských a osvětových aktivitách. Došlo zároveň k personálním změnám. Správní rada rozhodla o konci ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka ve funkci ředitele. Nový šéf bude vybrán ve výběrovém řízení.
Poslání instituce se nemá nijak měnit, knihovna hodlá pokračovat ve službě občanské veřejnosti jako ohnisko badatelské, vzdělávací a osvětové činnosti a jako živé místo pro setkání a diskuze.
"Jméno se může změnit, důvod naší existence ne. Havlův odkaz není archiv, ale práce, která pokračuje," uvedl předseda správní rady David Dušek v létě. "V současných rozbouřených vodách naší i světové politiky musíme chránit a rozvíjet myšlenky Sametové revoluce, které vnesly do naší společnosti důraz na svobodu, pravdu a lidská práva," dodal Michael Kocáb.
Václav Havel byl posledním československým a prvním českým prezidentem. Hlavou státu jej zvolili na konci prosince 1989 a vydržel do července 1992. Po rozpadu společného státu byl dvě období i prezidentem samostatné České republiky. Ve funkci skončil 2. února 2003. Zemřel v neděli 18. prosince 2011 dopoledne po vleklých zdravotních problémech.
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