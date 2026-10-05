Nobelovu cenu za medicínu získala trojice vědců za průlomový objev fungování lidského mozku

Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství získala trojice vědců za průlomový výzkum fungování lidského mozku. Ocenění udělované Karolinska Institutem ve Stockholmu obdrží Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel za své objevy v oblasti světlem ovládaných iontových kanálů a optogenetiky. Finanční odměnu ve výši dvanácti milionů švédských korun si všichni tři laureáti rozdělí rovným dílem. Výzkumníci svými pracemi položili základy metody, která umožňuje přesně řídit činnost nervových buněk v živém mozku pomocí světelných paprsků.
Letošní udělení prestižní ceny představuje v historii této vědecké kategorie již stý sedmnáctý ročník. Počátky oceněného výzkumu sahají k experimentům Petera Hegemanna, který zkoumal reakce jednobuněčné zelené řasy Chlamydomonas na světelné podněty. Německý vědec tehdy zjistil, že světločivná skvrna této řasy obsahuje specializovaný protein schopný okamžitě přeměnit světlo na elektrický signál. Tento mechanismus umožňuje řasám aktivní pohyb směrem k dostupnému světelnému zdroji.
Na Hegemannovy poznatky nadvázala jeho úzká spolupráce s Georgem Nagelem, během níž vědci identifikovali proteiny pojmenované jako kanálové rhodopsiny. Při pokusech na žabích vajíčkách ukázali, že tyto proteiny vystavené modrému světlu umožňují tok nabitých částic do buňky a vyvolávají elektrický impuls. Následné experimenty potvrdily, že vložením genetické informace pro tento protein do ledvinových buněk lidí či myší lze i tyto buňky učinit citlivými na světlo. Tímto krokem vědci dokázali, že princip fungující u jednoduchých organismů je přenositelný na savčí tkáně.
Americký vědec Karl Deisseroth posunul celou metodu ještě dále a aplikoval ji přímo na nervové buňky hlodavců. Vložením genu pro kanálový rhodopsin do neuronů dokázal pomocí světla vyvolat v mozku potkanů a myší přesně cílené elektrické signály. Prostřednictvím tenkých optických vláken zavedených do motorické kůry myší byli vědci schopni světelnými pulzy spouštět konkrétní pohyby, například hýbání hmatovými vousy. Další výzkumy ukázaly, že optogenetiku lze využít také k mapování nervových sítí zodpovědných za formování konkrétních vzpomínek včetně strachu.
Základní výzkum oceněných laureátů se již dnes prosazuje v praktické medicíně v rámci vznikajícího oboru optogenetické terapie. Metoda byla úspěšně použita při částečném navrácení zraku pacientovi, který oslepl v důsledku genetického onemocnění retinitis pigmentosa. Lékaři vpravili genetickou instrukci pro tvorbu kanálového rhodopsinu pomocí neškodného viru do sítnicových buněk pacienta. Speciální brýle následně snímaly okolní prostředí a přenášely světelné pulzy na sítnici, což muži umožnilo opět částečně vnímat vizuální podněty.
Podle Anny Wedellové z Nobelova výboru přinesla práce laureátů revoluci v chápání nejsložitějšího lidského orgánu. Vědci dříve disponovali pouze anatomickými mapami a korelacemi, zatímco nová metoda poskytuje nástroj pro zkoumání přímých příčinných vztahů mezi buňkami. Přesná identifikace funkcí jednotlivých neuronů umožňuje detailně sledovat vznik chování, emocí nebo paměťových stop. Poznání fungování zdravého zvířecího mozku navíc otevírá nové možnosti při výzkumu závažných lidských onemocnění, jako jsou demence, epilepsie nebo závislosti.
Související
Je neprávem pozapomenuta. Před 120 lety převzala Nobelovu cenu první Češka
Trump spojil snahu o získání Grónska s neudělenou Nobelovkou. Už nejsem vázaný mírem, napsal do Norska
Aktuálně se děje
před 41 minutami
Vstupujeme do rozhodující fáze dějin, oznámila saúdská koalice a zahájila masivní bombardování Húthíů
před 1 hodinou
Drony a AI. NATO představí plán, jak bleskově porazit Rusko
před 3 hodinami
Nobelovu cenu za medicínu získala trojice vědců za průlomový objev fungování lidského mozku
před 4 hodinami
OBRAZEM: Senát uctil památku Václava Havla novou pamětní deskou
před 5 hodinami
Kopilot FlyDubai byl podle SAE terorista. Letadlem chtěl narazit do výškové budovy v Tel Avivu
před 6 hodinami
Sněmovna zamítla jeho návrh k řešení bytové krize. Sánchez rozpustila parlament a vyhlásil volby
před 7 hodinami
Kdo povede OSN? Guterresův nástupce bude muset dostat posvěcení z Moskvy
před 8 hodinami
Vláda schválila novou koncepci státní kulturní politiky
před 8 hodinami
Přenáší se mezi lidmi, úmrtnost je téměř stoprocentní. Co je plicní mor, který se zřejmě objevil v Rusku?
před 9 hodinami
Na slovenské škole došlo k dalšímu incidentu. Žák chtěl bodnout spolužáka do krku, zasahovala policie
před 10 hodinami
První kolo prezidentských voleb v Brazílii vyhrál Bolsonaro, porazil da Silvu
před 11 hodinami
Vědkyně na Sibiři zemřela na zápal plic neznámého původu. Lékaři monitorují stovky lidí
před 11 hodinami
Studentské nepokoje napříč Francií pokračují, vláda uzavřela stovky škol
před 12 hodinami
Jak mohlo dojít k incidentu letu Flydubai? S útokem uvnitř letadla po 11. září nikdo nepočítal
před 13 hodinami
USA po pokusu o útok stáhly z Británie všechny své bombardéry
před 14 hodinami
CNN: Po úniku neznámé infekce zemřela na Sibiři vědkyně. V Rusku zasedá protiepidemická komise
před 15 hodinami
Teplé podzimní počasí se s Českem rozloučí, potvrzuje předpověď
včera
Princ William by mohl najít cestu k bratrovi. Scénář už se nabízí
včera
Registrace ke zvláštnímu dlouhodobému pobytu začala. Týká se tisíců lidí
včera
Česko připravilo plán obnovy přírody. Návrh posoudí v EU
Jak bude v České republice vypadat krajina, do které se vrací polní ptáci nebo opylovači, přirozené propojení řek a území, kde se může rozlévat voda, stejně jako zemědělská půda i lesy, které lépe zadržují vodu a odolávají suchu nebo území měst a obcí s vyšším podílem zeleně, to všechno přináší první návrh Národního plánu na obnovu přírody.
Zdroj: Jan Hrabě