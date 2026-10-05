Kopilot FlyDubai byl podle SAE terorista. Letadlem chtěl narazit do výškové budovy v Tel Avivu

Druhý pilot letecké společnosti FlyDubai, který se na konci září pokusil převzít kontrolu nad letadlem směřujícím z Dubaje do Tel Avivu, měl v úmyslu navést stroj s více než 180 cestujícími na palubě přímo do mezinárodního letiště Bena Guriona nebo do některé z výškových budov v izraelské metropoli Tel Avivu.
Vyplývá to z poznatků vyšetřovatelů, o nichž informují americká a izraelská média, píše BBC. Kopilot, identifikovaný jako ománský státní příslušník Hamam al-Hammami, je úřady Spojených arabských emirátů považován za takzvaného osamělého vlka, který podle generálního prokurátora SAE spáchal teroristický čin. Katastrofě srovnatelné s útoky ze 11. září 2001 zabránila pouze hrdinská reakce kapitána letadla, duchapřítomnost cestujících a přítomnost záložního pilota na palubě, který se strojem nouzově přistál v Saúdské Arábii.
K samotnému incidentu došlo v kokpitu během letu FZ1073. Kopilot zaútočil na indického kapitána Smita Machchhara nouzovou sekyrou uschovanou v pilotní kabině, přičemž ho těžce zranil a pokusil se převzít řízení. Navzdory vážným zraněním dokázal kapitán otevřít dveře kokpitu, načež na pomoc přispěchali izraelští pasažéři spolu s mimoslužebním personálem aerolinek a útočníka zpacifikovali.
Během potyčky se letadlo v nekontrolovaném klesání propadlo o několik tisíc metrů, ale díky pohotovému zásahu záložního pilota se podařilo situaci stabilizovat a bezpečně přistát na letišti v saúdskoarabském Tabuku. Útočník byl následně zadržen saúdskoarabskými orgány a předán do Spojených arabských emirátů k výslechu.
Z dosavadních výslechů al-Hammamiho vyplývá, že celý útok plánoval již měsíce před svým nástupem k letecké společnosti FlyDubai. Vyšetřovatelům údajně přiznal, že si tuto společnost záměrně vybral právě proto, že provozuje přímé linky do Tel Avivu.
Původně zamýšlel provést útok již o několik měsíců dříve během červencového letu, avšak akci na poslední chvíli zrušil, protože na palubě poznal jednoho z členů posádky. Jeho plánem pro zářijový let bylo zlikvidovat kapitána, pokračovat v letu pod záminkou běžného přiblížení k letišti Bena Guriona a v poslední chvíli se strojem narazit do letištního terminálu či do mrakodrapu v centru města.
Případ vyvolal závažné otázky ohledně bezpečnostních prověrek leteckého personálu na Blízkém východě. Vyšlo totiž najevo, že al-Hammami byl již v minulosti v Ománu stažen ze služby u národního dopravce Oman Air a přeřazen na administrativní pozici kvůli svým radikálním náboženským názorům.
Společnost FlyDubai ho však následně přijala do svých řad, aniž by standardní bezpečnostní procedury odhalily jeho ideologickou radikalizaci. Do vyšetřování se zapojily i australské protiteroristické orgány, které zkoumají jeho vazby na Austrálii, kde v letech 2015 až 2017 studoval na Technologickém institutu v Melbournu.
V samotném Izraeli útok rozpoutal ostré politické debaty a bezpečnostní polemiku. Podle izraelských předpisů totiž nesmí lety do země pilotovat občan státu, který nemá s Izraelem formální diplomatické vztahy, což je i případ Ománu.
Izraelské ministerstvo dopravy vedené Miri Regevovou se dostalo do sporu s bezpečnostními službami Šin Bet a Mosad ohledně toho, kdo měl na starosti prověřování seznamů posádek zahraničních aerolinek. Premiér Benjamin Netanjahu v reakci na incident nařídil Národní bezpečnostní radě provést kompletní revizi všech bezpečnostních aspektů týkajících se civilní letecké dopravy směřující do Izraele.
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Zdroj: Jan Hrabě