Terorismus, nebo sebevražda? Experti se neshodnou, co bylo cílem útočícího pilota

Na palubě pravidelné linky FZ 1073 letecké společnosti FlyDubai z Dubaje do Tel Avivu došlo k brutálnímu útoku v pilotní kabině, který málem vyústil v obrovskou tragédii. Letadlo typu Boeing 737 se během jediného okamžiku prudce naklonilo a během necelé minuty ztratilo zhruba pět tisíc metrů výšky. Na palubě v té chvíli zavládla panika mezi všemi sto osmdesáti dvěma cestujícími. Jen díky duchapřítomnosti těžce zraněného kapitána a rychlému zásahu několika pasažérů se nakonec podařilo zabránit zřícení stroje.
Dramatická událost začala ve chvíli, kdy cestující Tali Manesová vedla svou šestiletou dceru na toaletu a zaslechla silné rány vycházející z kokpitu. Pasažérka ihned upozornila palubního průvodčího, který následně bezpečnostní dveře do pilotní kabiny otevřel. Uvnitř se naskytl děsivý pohled na krvavé stěny a souboj mezi kapitánem a druhým pilotem, který byl ozbrojen ostrým předmětem. Stroj v tu chvíli neměl nikoho u řízení a nekontrolovaně padal k zemi.
Těžce pobodaný indický kapitán Smit Machchhar dokázal ještě před ztrátou vědomí vyslat nouzový signál řízení letového provozu a odemknout bezpečnostní dveře. Na pomoc do kokpitu okamžitě vyrazilo několik pasažérů, mezi nimiž byl i instalatér, kterému se podle znalostí z televizních dokumentů podařilo vyrovnat prudké klesání. Řízení letadla se následně ujali dva mimo službu stojící piloti, kteří shodou okolností cestovali na palubě, a po devadesáti minutách bezpečně přistáli v saudskoarabském Tabuku.
Přímo na palubě pak přítomný zubní lékař poskytl první pomoc pobodanému kapitánovi, zatímco ostatní cestující svázali útočníka telefonním kabelem. Kapitán Machchhar později z nemocnice v Abú Zabí popsal, že bojoval o holý život a uvědomil si, že musí dveře otevřít, aby nepřišli o život všichni lidé na palubě. Identita útočícího druhého pilota nebyla oficiálně zveřejněna, avšak podle regionálních zdrojů šlo o občana Ománu, který u společnosti FlyDubai pracoval teprve několik měsíců.
Izraelské úřady a bezpečnostní experti podle The Guardian okamžitě označili událost za teroristický čin namířený proti izraelským občanům. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že druhý pilot podlehl islamistické radikalizaci a podle zjištění na sociálních sítích měl v úmyslu zabíjet Židy. Podle Netanjahua útočník během zápasu volal na posádku, aby ho zabila, což podle něj jasně ukazuje na kombinaci sebevražedného úmyslu a teroristického motivu.
Bezpečnostní experti z newyorského Soufan Centra vyjádřili skepsi vůči teorii, že by jediným motivem druhého pilota byla pouhá sebevražda. Pravděpodobnost, že by si sebevražedný pilot náhodou vybral stroj plný izraelských pasažérů, je podle odborníků extrémně nízká. Vyšetřování se proto soustředí na otázku, zda byl útočník radikalizován jako osamělý vlk, nebo zda byl instruován konkrétní extremistickou organizací v souvislosti s konfliktem v Pásmu Gazy.
Analytici připomínají, že civilní letectví zůstává pro teroristické skupiny atraktivním cílem kvůli obrovskému mediálnímu zásahu a propagandistickému dopadu. Jako nejpravděpodobnější organizace, která by mohla mít v podobném útoku prsty, je zmiňována Al-Káida na Arabském poloostrově působící v Jemenu. Bezpečnostní složky již déle varují před možnou vlnou radikalizace napříč Blízkým východem jako důsledkem nedávných vojenských konfliktů v regionu.
Celá událost znovu otevřela mezinárodní debatu o bezpečnostních pravidlech na palubách letadel a o uzamykání pilotních kabin. Bezpečnostní opatření zavedená po jedenáctém září, která umožňují pilotům zevnitř zcela zablokovat vstup do kokpitu, se dlouhodobě ukazují jako dvousečná. Pokud by se pobodanému kapitánovi nepodařilo v posledních vteřinách dveře odemknout, cestující by neměli žádnou šanci do kabiny proniknout a tragédii zabránit.
Odborníci rovněž poukazují na nutnost důkladnějších psychologických a prověřovacích testů pro komerční piloty. Zpřísnění kontrol je však pro letecké společnosti finančně nákladné a neprocházející piloti představují riziko nedostatku posádek. Generální prokurátor Spojených arabských emirátů Hamad Saif al-Šamsí již nařídil rozsáhlé vyšetřování, které má určit přesné okolnosti incidentu a prověřit případná napojení na mezinárodní teroristické sítě.
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Zdroj: Libor Novák