Demonstrace se mění v nepokoje. Francie zavírá stovky škol

Francouzské střední školy čelí rozsáhlé krizi, v jejímž důsledku zůstává přibližně čtyři sta vzdělávacích zařízení po celé zemi zcela uzavřeno. Vlna studentských protestů, která vypukla teprve před týdnem v pařížském regionu, se s neuvěřitelnou rychlostí rozšířila do všech koutů Francie a postupně přerostla v agresivní pouliční střety. Dospívající studenti v posledních ročnících lyceí masově blokují přístupové cesty k budovám, zakládají před branami branami branami branami ohně a pouštějí se do přímých konfrontací s těžkooděnci. Situace v mnoha městech eskaluje a úřady zatím nenacházejí efektivní způsob, jak hnutí uklidnit.
Frustrace mladých lidí pramení z dlouhodobě opomíjených strukturálních problémů francouzského školství. Studenti veřejně poukazují na katastrofální stav školních budov, nedůstojné podmínky ve třídách, které bývají často přehřáté či špatně větrané, a na chronický nedostatek pedagogických pracovníků. Stěžují si také na neúměrně dlouhé a vyčerpávající rozvrhy hodin i na neustálé rušení výuky z důvodu neobsazených učitelských míst. Přestože vládní činitelé připouštějí, že samotné požadavky na zlepšení studijního prostředí jsou v jádru legitimní, nekompromisně odsuzují vlnu městského násilí, v niž se demonstrující hnutí proměnilo.
Násilné incidenty si již vyžádaly značné materiální škody i četná zranění. V samotné Paříži musely požární sbory spěšně zasahovat u dvou středních škol – konkrétně u školy Léonarda de Vinci na jihu metropole a u školy Gastona Bachelarda na jihovýchodě –, kde plameny vážně poškodily hlavní vstupní prostory. V dalších městech studenti stavějí barikády, maskují si tváře kuklami a zapalují odpadkové koše či pneumatiky. Policie proti davům opakovaně nasazuje slzný plyn a obušky, což ze strany studentů vyvolává zpětnou kritiku a obvinění z nepřiměřeného použití síly vůči nezletilým.
Oficiální bilance spáchaných škod a zraněných osob poukazuje na mimořádnou závažnost celého konfliktu. Ministr školství Édouard Geffray potvrdil, že od zahájení protestů utrpělo zranění nejméně 65 zaměstnanců škol, přičemž čtyřicet z nich tvoří přímo ředitelé středních škol. Na straně protestujících bylo zraněno přes 170 studentů. Těžké materiální demolicím čelilo více než sto středoškolských zařízení ze třech tisíc sedmi set, jež v zemi fungují. Vzhledem k rozsáhlému poškození budov a bezpečnostním rizikům musela řada škol, například v jihofrancouzském Marseille, okamžitě přejít na distanční online výuku.
Úřady zároveň přistoupily k tvrdým právním a policejním opatřením. Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin uvedl, že policie od počátku nepokojů zadržela a vzala do vazby přibližně dva tisíce lidí, z nichž celých devadesát procent představují nezletilí. Darmanin z toho důvodu vyzval státní zástupce, aby dohnali k přímé finanční a právní odpovědnosti rodiče těchto mladistvých a požadovali po nich úhradu veškerých vzniklých škod. Ministr školství Geffray navíc prohlásil, že celé studentské hnutí padlo do zajetí radikálních skupin, a apeloval na rodiče, aby své děti v žádném případě nepouštěli do ulic, kde jim hrozí bezprostřední nebezpečí.
Atmosféra na řadě míst zůstává vyhrocená a protesty narušují běžný chod celých měst včetně městské hromadné dopravy. V západofrancouzském Rennes se před střední školou Jeana Macého shromáždily desítky maskovaných studentů v černém oblečení, kteří stanuli tváří v tvář početným policejním kordonům. Šestnáctiletá studentka Lola označila ranní uzavření školy za jasné vítězství studentů a zároveň ostře odsoudila postup policistů, kteří podle ní nemají právo používat proti mladistvým slzný plyn. K obdobným střetům a nasazení slzotvorných látek došlo rovněž u střední školy Kerichen ve městě Brest.
Celá krize získala silný politický náboj, neboť k ní dochází přibližně půl roku před plánovanými prezidentskými volbami. Vládní koalice otevřeně obviňuje z podněcování a organizování studentských bouří radikálně levicovou stranu Nepodrobená Francie (LFI), jejíž lídr Jean-Luc Mélenchon znovu kandiduje na funkci hlavy státu. Představitelé Nepodrobené Francie tato obvinění striktně odmítají a tvrdí, že se kabinet uchyluje ke konspiračním teoriím, aby zakryl vlastní selhání v oblasti veřejných služeb. Ve snaze zamezit dalšímu šíření chaosu zahájil ministerstvo školství krizová jednání se zástupci školských odborů a studentských asociací.
Související
Stovky zadržených, desítky zraněných policistů. Ve Francii vypukly ostré protesty studentů
Ruské drony by mohly zaútočit ve Středomoří, varovala CIA
Aktuálně se děje
před 36 minutami
Demonstrace se mění v nepokoje. Francie zavírá stovky škol
před 1 hodinou
Smrtící injekci přežila. Co teď bude s odsouzenou americkou vražedkyní?
před 2 hodinami
Zelenskyj: Putin nařídil své armádě zrušit dosavadní omezení a stupňovat útoky na civilní cíle
před 3 hodinami
Domněnka se potvrdila. Tělo patří pohřešované ženě z Frýdku-Místku
před 3 hodinami
"Věděl jsem, že pokud neotevřu dveře, všichni zemřou." První slova hrdinského pilota
před 4 hodinami
Turek se omluvil Hnutí Duha za to, že jej veřejně označil za parazity
před 5 hodinami
Navzdory rozsáhlým zraněním a masivní ztrátě krve cestující zachránil. Kapitán letadla FlyDubai se stal hrdinou
před 6 hodinami
Ukrajina pokračuje v útocích na ruské ropné rafinérie. Trumpovi se to nelíbí, veřejnosti ale neříká pravdu
před 6 hodinami
Kokpit letadla jako nedobytná pevnost? Incident v letadle FlyDubai může změnit letectví
před 7 hodinami
Netanjahu: Útočník z letadla prošel radikální islámskou indoktrinací, vykazoval sebevražedné úmysly
před 8 hodinami
Tennessee po nepovedené popravě zastavilo tresty smrti. Pikeová je ve vážném stavu
před 9 hodinami
Putin vyhrožuje Evropě použitím jaderných zbraní
před 10 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Babí léto nekončí, volno si půjde užít venku
včera
Houbaři se učí sbírat neobvyklé druhy. Na horách jsou podmínky stále dobré
včera
Norimberský proces. Před 80 lety padly rozsudky
včera
Trump se rozhodnutí soudu nepodřídil. Novináře opět vyhodil
včera
Překvapení se nekoná. Babišova vláda ustála hlasování o nedůvěře
včera
O Turkovi stále není rozhodnuto. Babiš neví, jestli zůstane na ministerstvu
včera
Tragický útok nožem na slovenské základní škole má druhou oběť
včera
Stovky zadržených, desítky zraněných policistů. Ve Francii vypukly ostré protesty studentů
Francouzský premiér Sébastien Lecornu zvolal krizové zasedání v reakci na eskalující protesty studentů a žáků středních škol po celé zemi. Důvodem nespokojenosti mladých lidí jsou chybějící učitelé, náročný rozvrh hodin i přehřáté třídy v budovách. Demonstrace v řadě měst narušily veřejnou dopravu a vedly k rozsáhlému zatýkání. Během zásahů policie zadržela již stovky lidí a desítky policistů utrpěly zranění.
Zdroj: Libor Novák