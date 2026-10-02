Ukrajina pokračuje v útocích na ruské ropné rafinérie. Trumpovi se to nelíbí, veřejnosti ale neříká pravdu

Ukrajina pokračuje v útocích na ruské ropné rafinérie i přes nesouhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Bílý dům tvrdí, že ukrajinské údery zhoršují celosvětový nedostatek nafty a zvyšují ceny pohonných hmot před nadcházejícími volbami. Energetičtí analytici však podle The Guardian upozorňují, že hlavním důvodem růstu cen je spíše konflikt v Íránu a s ním spojené poruchy na globálních trzích. Ukrajinská strana přesto v útocích na ruskou energetickou infrastrukturu nepolevuje.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že armáda během noci zasáhla ropné zařízení v Samarské oblasti na jihu Ruska. Mimo to ukrajinské síly zasáhly ruské plavidlo v Černém moři a skladovací i vypouštěcí prostory pro útočné drony v Orelské oblasti. Donald Trump v soukromém telefonátu vyzval ukrajinského lídra k zastavení těchto operací. Americký prezident veřejně prohlásil, že vyřazování ruských rafinérií z provozu poškozuje trh s naftou výrazněji než situace na Blízkém východě.
Ceny nafty ve Spojených státech dosáhly v posledních týdnech rekordních hodnot, což zvyšuje životní náklady obyvatel a přispívá k poklesu Trumpovy popularity. Ukrajinská kampaň podle ukrajinských odhadů vyřadila z provozu více než čtyřicet pět procent ruských rafinérských kapacit. Ruské úřady byly v důsledku toho nuceny zavést přídělový systém na pohonné hmoty v některých regionech. U čerpacích stanic v napadené zemi se tvoří dlouhé fronty a Moskva prodloužila zákaz vývozu nafty do konce měsíce.
Ruský prezident Vladimir Putin na diskusním fóru Valdaj přiznal, že ukrajinské údery na rafinérie stály ruskou ekonomiku přibližně jedno procento hrubého domácího produktu. Návrh na vzájemné zastavení úderů na energetickou infrastrukturu a lodní dopravu však označil za absurdní. Ukrajinský vojenský analytik Mykola Bjeljeskov zdůraznil, že Ukrajina nemá důvod k mírnosti v době, kdy sama čelí neustálému bombardování. Hlavním cílem ukrajinské strategie zůstává zbavit Rusko příjmů z prodeje ropných produktů.
Ukrajinský prezident rovněž oznámil první bojové nasazení nové taktické balistické střely FP-7 s doletem dvě stě kilometrů. Zbraň vyvinutá ukrajinskou společností FirePoint byla zachycena na zveřejněných záběrech z odpalu, konkrétní místo a čas nasazení však zůstávají utajeny. Současně se Volodymyr Zelenskyj snaží prosadit dohodu o příměří v energetické oblasti zprostředkovanou Spojenými státy. Ruská strana však o tuto iniciativu nejeví zájem a dál stupňuje své vlastní vojenské operace.
Vladimir Putin na Valdajském klubu prohlásil, že Moskva pečlivě sleduje zahraniční továrny vyrábějící zbraně pro Ukrajinu. Ruský lídr zároveň znovu použil jadernou rétoriku a varoval, že v případě útoku na Kaliningradskou oblast použije všechny dostupné typy zbraní. Ruská diplomatická zastoupení dříve zaslala Severoatlantické alianci varování před případnou blokádou této exklávy. Putin nicméně tvrdí, že Rusko nemá v úmyslu na nikoho zaútočit a pouze reaguje na pokusy o vlastní zastrašování.
Rusko mezitím pokračuje v každodenních útocích raketami a drony na ukrajinská města a hospodářskou infrastrukturu. V Kyjevě zasáhl ruský dron budovu školy, přičemž děti přečkaly úder bez zranění v suterénním krytu. Další zásah poškodil klíčový most přes řeku Dněpr, což si vyžádalo přerušení provozu metra a městské hromadné dopravy. Cílem těchto vytrvalých úderů je narušit ukrajinskou ekonomiku a zkomplikovat život v hlavním městě.
Obrana ukrajinské metropole čelí zvýšeným obtížím kvůli nasazení nových ruských dronů s proudovým pohonem. Tyto modernější bezpilotní prostředky dosahují vyšší rychlosti a pro ukrajinskou protivzdušnou obranu je výrazně těžší je sestřelit než starší typy Šáhid. Pokračující údery na energetickou síť obnovují obavy z rozsáhlých výpadků elektřiny a vytápění během nadcházející zimy.
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Zdroj: Libor Novák