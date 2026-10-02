Netanjahu: Útočník z letadla prošel radikální islámskou indoktrinací, vykazoval sebevražedné úmysly

Ománský druhý pilot společnosti flydubai napadl kapitána a pokusil se zřítit letadlo mířící z Dubaje do Izraele. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua prošel útočník radikální islámskou indoktrinací a vykazoval sebevražedné úmysly. Tragédii na palubě stroje s více než sto sedmdesáti cestujícími zabránil rychlý zásah izraelských pasažérů a náhradní posádky, která letadlo stabilizovala. Stroj následně bezpečně přistál v Saúdské Arábii.
K samotnému útoku došlo přibližně dvě a půl hodiny po startu z Dubaje. Druhý pilot vytáhl nůž, napadl kapitána Smita Machchhara a srazil ho na zem, načež se letadlo začalo prudce naklánět a klesat. Zraněný indický kapitán však dokázal vyslat nouzový signál a odemknout dveře do pilotní kabiny. Cestující v tu chvíli ucítili změnu tlaku v kabině a uslyšeli křik, což vyvolalo okamžitou reakci přítomných pasažérů.
Jedním z klíčových mužů, kteří na palubě zasáhli, byl izraelský instalatér Yaniv Hayoun. Ten společně s dalšími cestujícími pronikl do kokpitu, kde našel útočníka u řídicího panelu. Hayoun útočníka chytil pod krkem a vytáhl ho z pilotní kabiny ven. Přítomní rezervní piloti pak převzali kontrolu nad klesajícím strojem a zamezili katastrofě.
Zraněný kapitán Smit Machchhar byl po přistání přepraven do nemocnice v saúdskoarabském Tabuku. Podle indického velvyslanectví ve Spojených arabských emirátech je jeho stav stabilizovaný a úspěšně se zotavuje. Indický premiér Naréndra Módí označil kapitána za hrdinu, který i přes vážná zranění projevil nesmírnou odvahu. Izraelské úřady oznámily, že čtyři cestující obdrží za záchranu životů oficiální ocenění za statečnost.
Podezřelý ománský pilot, jehož identita dosud nebyla zveřejněna, skončil v rukou saúdskoarabských bezpečnostních složek. Na vyšetřování motivů útočníka úzce spolupracují úřady Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Spojených států, Ománu a Izraele. Vyšetřovatelé prověřují všechny možné scénáře od terorismu až po závažné psychické poruchy. Zprávy izraelských bezpečnostních zdrojů naznačují, že útočník pravděpodobně jednal sám a zatím nebyla zjištěna žádná spojitost s Íránem.
Benjamin Netanjahu pro americkou stanici Fox News uvedl, že informace o radikalizaci útočníka vycházejí z jeho osobních záznamů. Izraelský premiér zároveň zdůraznil, že konečné závěry vyšetřování ještě nebyly učiněny. K incidentu se vyjádřil i americký prezident Donald Trump, který označil druhého pilota za teroristu nebo šíleného jedince. Netanjahu rovněž telefonicky hovořil s prezidentem Spojených arabských emirátů, který souhlasil se zapojením Izraele do vyšetřování.
Událost se odehrála nedlouho poté, co izraelský premiér varoval před nespecifikovanými bezpečnostními hrozbami před nadcházejícími volbami. Izraelská armáda však před incidentem neměla žádné konkrétní zpravodajské informace o bezprostřední hrozbě. Lídři izraelské opozice potvrdili, že předchozí bezpečnostní brífinky o ničem podobném neinformovaly. Další izraelští představitelé přesto událost označili za teroristický útok namířený proti Izraeli a jeho vztahům se Spojenými arabskými emiráty.
Letecká společnost flydubai v reakci na událost dočasně pozastavila všechny své linky do Izraele a z něj. Zástupci aerolinek vyzvali všechny strany k zdrženlivosti a odmítli předčasné spekulace před dokončením oficiálního šetření. Spojené arabské emiráty oznámily zahájení vlastního nezávislého vyšetřování, které má objasnit motivy útočníka i případné vazby na teroristické organizace.
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Zdroj: Libor Novák