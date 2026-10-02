Domněnka se potvrdila. Tělo patří pohřešované ženě z Frýdku-Místku

Moravskoslezská policie v pátek odpoledne potvrdila, že tělo, které se o den dříve našlo ve Frýdku-Místku, patří měsíc pohřešované ženě z tohoto města. Vyšetřování případu nicméně pokračuje. Zatím totiž není možné zcela vyloučit cizí zavinění.
Tělo se ve čtvrtek našlo u místní skládky. Policisté se na místo dostali po analýze stovek hodin kamerových záznamů a díky služebnímu psovi vycvičenému k hledání mrtvol, informoval web novinky.cz. Stav těla podle vyšetřovatelů nasvědčuje tomu, že žena zemřela v den zmizení. Nařízena byla soudní pitva, aby byla stanovena přesná příčina smrti.
Osmatřicetiletá matka dvou dětí se pohřešovala od čtvrtka 3. září, kdy měla ráno odejít z bydliště, ale do práce v Ostravě nedorazila. Žena byla podle popisu zhruba 165 až 175 cm vysoká a střední postavy. Měla rovné hnědé vlasy a zelené oči. Podle policejního šetření mohla mít při odchodu z bydliště na sobě černou mikinu s dlouhým rukávem a kapucí, lesklé tmavé legíny, béžové boty na tkaničky a šedý batoh.
Podle dřívějších informací se pohřešovaná žena v poslední době nacházela ve špatném psychickém stavu a snažila se vyhledat pomoc. "Bylo i zjištěno, že v domácnosti chybí některé nože a svítilny a zdroje do nich," uvedl kriminalista Jan Syslo.
Kriminalisté pracovali se čtyřmi vyšetřovacími verzemi. Podle první se hledaná žena mohla pokusit začít nový život, podle další si chtěla ublížit. Nabízely se i scénáře, že se stala obětí neúmyslného trestného činu, například dopravní nehody, či úmyslného trestného činu.
Případem se zabývalo šest desítek kriminalistů, pro moravskoslezskou kriminálku měla kauza maximální prioritu.
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Zdroj: Libor Novák