Turek se omluvil Hnutí Duha za to, že jej veřejně označil za parazity

Libor Novák

2. října 2026 13:02

Filip Turek
Filip Turek Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Poslanec za hnutí Motoristé sobě a čestný prezident této strany Filip Turek zaslal oficiální omluvu neziskové organizaci Hnutí Duha za to, že ji veřejně označil za parazity. Ve své omluvě Turek výslovně přiznal, že jeho tehdejší prohlášení bylo nepravdivé a představovalo neoprávněný zásah do dobré pověsti tohoto ekologického spolku. 

Ekologická organizace se rozhodla bránit soudní cestou a žalobu na politika podala na konci června. Důvodem právního kroku bylo kromě urážlivých nálepek i to, že Turek spolek nepravdivě spojoval s tragickými následky a úmrtími během podzimních povodní v roce 2024. 

Podle pravomocného rozhodnutí soudu Turek na svém profilu na sociálních sítích napsal, že během zmíněných povodní zemřelo několik lidí v důsledku toho, že aktivistické Hnutí Duha zamezilo výstavbě potřebné přehrady.

Tento výrok dále vyostřil prohlášením, že tyto osoby považuje za parazity, které je potřeba deratizovat. Když organizace oznámila podání žaloby, Turek v červnu reagoval poměrně ostře a veřejně tvrdil, že Hnutí Duha pouze těžce nese údajné přerušení státních penězovodů, k čemuž s ironií dodal, že pro ně má soucitné pochopení. 

Právní kroky Hnutí Duha se však netýkají pouze Filipa Turka, ale míří také na šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinku, který ekologickou organizaci přirovnal k teroristům. Macinka v minulosti Turka veřejně podpořil v době, kdy Turek z pozice místopředsedy Rady Státního fondu životního prostředí otevřeně vzkazoval, že má zásadní vliv na rozdělování dotačních prostředků.

Turek tehdy na sociálních sítích aktivistům z Hnutí Duha a dalším podobným spolkům vyhrožoval, že s jakýmikoli budoucími žádostmi o finanční podporu mají napříště smůlu, a hrozil jim přímým odebráním dotací. 

Postup Motoristů v oblasti životního prostředí vyvolává dlouhodobý odpor mezi odbornou veřejností i ekologickými aktivisty. V dubnu vyvrcholila nespokojenost protestní demonstrací v centru Prahy, kterou uspořádaly organizace Greenpeace a Hnutí Duha a níž se zúčastnilo přibližně dva tisíce lidí.

Organizátoři protestu upozorňovali na rozsáhlé personální čistky na ministerstvu pod vedením ministra Igora Červeného, drastické škrty v rozpočtech na provoz národních parků či systematický boj proti rozvoji větrné energie. Ministr Červený však veškerou kritiku odmítl a prohlásil, že vláda ani jeho politická strana rozhodně ochranu přírody neoslabují. 

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