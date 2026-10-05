Přenáší se mezi lidmi, úmrtnost je téměř stoprocentní. Co je plicní mor, který se zřejmě objevil v Rusku?

Plicní mor představuje jednu z nejnebezpečnějších infekčních hrozeb na světě, jejíž extrémní úmrtnost a schopnost šířit se vzduchem z něj činí nejen přírodní rizikový faktor, ale i vážné biobezpečnostní riziko. Tragické úmrtí vědkyně, která se pravděpodobně nakazila přímo při výzkumu tohoto smrtonosného patogenu v laboratoři, znovu přitáhlo pozornost veřejnosti i odborníků k nebezpečí, jež práce s bakterií Yersinia pestis přináší.
Plicní mor je nejagresivnější a nejnebezpečnější formou morového onemocnění způsobeného bakterií Yersinia pestis. Na rozdíl od známějšího dýmějového moru, který se přenáší z hlodavců na člověka převážně blechami, se plicní mor šíří přímou kapénkovou infekcí z člověka na člověka a bez včasného podání antibiotik dosahuje úmrtnost téměř sta procent.
V ruské historii a geografii zaujímá toto onemocnění specifické místo, neboť v jižních oblastech Ruské federace a v přilehlých středoasijských regionech se nacházejí rozsáhlá přírodní ohniska, kde bakterie dlouhodobě přežívá v populacích divokých hlodavců.
Historicky se Rusko s plicním morem střetlo v několika velmi vážných vlnách. K nejznámějším událostem patří mandžuská epidemie z let 1910 až 1911 na pomezí Číny a Ruského impéria, kde plicní mor zabil desítky tisíc lidí.
Ruské úřady tehdy na hranicích zaváděly přísná karanténní opatření a vysílaly na místo vědecké týmy, které měly zabránit šíření nákazy do vnitrozemí. Během celého dvacátého století pak odborné ústavy monitorovaly rizikové oblasti v Altaji, Republice Tuva či v Kaspické nížině, kde pravidelně docházelo k lokálním vzplanutím nákazy mezi divokými svišti a sysly.
Významnou kapitolu představuje éra Sovětského svazu, kdy byl plicní mor zařazen mezi klíčové patogeny zkoumané pro vojenské využití. V rámci tajného státního programu Biopreparat pracovali sovětští vědci na vývoji biologických zbraní a zkoumali možnosti, jak bakterii Yersinia pestis modifikovat pro masové rozprašování ve formě aerosolu.
Plicní mor byl pro tyto účely vybrán právě kvůli své schopnosti šířit se vzduchem a způsobit rychlé selhání plic u zasažené populace. Výzkum se zaměřoval také na získání kmenů odolných vůči běžným antibiotikům, což ze systému vývoje biologických zbraní učinilo zásadní bezpečnostní hrozbu studené války.
V současnosti Ruská federace udržuje přísný systém dohledu nad morovými ohnisky prostřednictvím sítě specializovaných protimorových ústavů spadajících pod státní agenturu Rospotrebnadzor. Každoročně probíhá monitoring divokých zvířat i preventivní očkování obyvatelstva žijícího v rizikových oblastech u hranic s Mongolskem a Čínou.
Úřady rovněž pravidelně vydávají varování před lovem a konzumací divokých hlodavců. Sledování plicního moru má tak v dnešním Rusku nejen zdravotní rozměr, ale je vnímáno i jako součást národní biobezpečnosti a ochrany před možným zneužitím patogenů.
Onemocnění se vyznačuje mimořádně rychlým průběhem a vysokou mírou úmrtnosti, pokud není včas zahájena odpovídající léčba. Právě schopnost napadat dýchací systém z něj činí jednu z nejnebezpečnějších známých infekčních chorob.
K přenosu plicního moru dochází především kapénkovou cestou z člověka na člověka při kašlání, kýchání nebo těsném mluvení s nakaženou osobou. Inkubační doba je velmi krátká a obvykle trvá pouze jeden až tři dny, v některých případech se však první projevy mohou objevit již během čtyřiadvaceti hodin od expozice. Nemoc se může rozvinout také sekundárně jako komplikace neléčeného dýmějového moru, kdy se bakterie rozšíří krevním oběhem z uzlin přímo do plic.
První příznaky plicního moru bývají poměrně náhlé a zpočátku mohou připomínat těžké chřipkové onemocnění. Pacienti náhle pociťují vysokou horečku, zimnici, silnou bolest hlavy, celkovou slabost a zrychlený tep. Rychle se přidává pocit výrazné únavy a svalové bolesti, které signalizují silnou toxickou zátěž organismu. Vzhledem k rychlosti rozvoje nemoci se celkový zdravotní stav nakaženého člověka zhoršuje doslova hodinu po hodině.
Během několika hodin od prvních celkových projevů se naplno rozvíjejí specifické dýchací potíže. Objevuje se dráždivý kašel, silná bolest na hrudi a zrychlené, namáhavé dýchání spojené s nedostatkem kyslíku. Typickým a velmi varovným znakem je produkce vykašlávaného hlenu, který je zpočátku řídký a vodnatý, ale rychle se mění v krvavý až jasně červený. Vykašlávaný hlen obsahuje obrovské množství bakterií, což extrémně zvyšuje riziko dalšího šíření infekce v okolí pacienta.
Jak bakterie postupně ničí plicní tkáň, dochází k těžkému zápalu plic a plicnímu edému, který vede k celkovému dechovému selhání. Nebezpečné toxiny uvolňované bakterií pronikají do krevního oběhu a vyvolávají sepsi, což má za následek poškození cévních stěn a závažné poruchy srážlivosti krve. Tento stav často vyúsťuje v septicemický šok, selhání více orgánů a zmodrání kůže v důsledku nedostatku kyslíku v tkáních. Bez okamžitého lékařského zásahu dochází k úmrtí pacienta zpravidla do dvou až tří dnů od vzniku prvních příznaků.
Klíčovým faktorem pro záchranu života je včasná diagnostika a okamžité podání účinných antibiotik. Léchba musí být zahájena ideálně do čtyřiadvaceti hodin od objevení prvních příznaků, protože pozdější nasazení léků výrazně snižuje šanci na přežití. K terapii se standardně využívají antibiotika jako streptomycin, gentamicin, doxycyklin nebo ciprofloxacin. Součástí intenzivní péče je také podporování dýchání, podávání kyslíku a infuzní terapie k udržení krevního tlaku a stabilizaci vnitřního prostředí.
Vzhledem k vysoké infekčnosti plicního moru vyžaduje péče o nemocné přísná protiepidemická opatření a izolaci na specializovaných pracovištích. Zdravotnický personál musí používat kompletní ochranné pomůcky, včetně respirátorů s vysokým stupněm filtrace, ochranných brýlí a nepropustných plášťů. Osoby, které přišly do blízkého kontaktu s nakaženým, jsou preventivně zajištěny podáváním antibiotik po dobu několika dnů a pečlivě sledovány z hlediska možného vzniku horečky.
Bez léčby dosahuje úmrtnost na plicní mor téměř sta procent, což z něj činí jednu z nejnebezpečnějších infekcí na světě. Při včasném záchytu a nasazení moderní antibiotické terapie však úmrtnost klesá na pět až patnáct procent. Moderní medicína disponuje prostředky k úspěšnému zvládnutí nákazy, hlavní výzvou však zůstává rychlé rozpoznání patogenu v terénu a zamezení jeho masovému šíření v populaci.
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Zdroj: Jan Hrabě