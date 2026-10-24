Francie se chystá na novou vlnu násilností. Povolala desetitisíce policistů

Francie se o víkendu připravuje na další vlnu rozsáhlých protestů, přičemž úřady mobilizují masivní bezpečnostní složky ve snaze předejít opakování násilností a nepokojů z minulého týdne. Podle ministerstva vnitra bude v celé zemi nasazeno zhruba sedmdesát tisíc policistů. Tato opatření mají za cíl udržet veřejný pořádek a ochránit majetek před případnými útoky radikálů.
Do bezpečnostní operace jsou zapojeny také specializované jednotky SWAT, vrtulníky, obrněná vozidla, policejní psi a vodní děla. Počet vojáků francouzské armády, kteří běžně hlídkují v Paříži v rámci protiteroristických opatření, bude navýšen. Toto opatření uvolní ruce policii, která tak nebude muset plnit stacionární strážní úkoly.
Ministr vnitra Laurent Nuñez vydal v pátek důrazné varování všem, kteří by chtěli vyvolávat nepokoje. Prohlásil, že vláda bude zcela nekompromisní vůči každému, kdo se zapojí do ničení majetku a násilností. Úřady tak reagují na kritiku, že v předchozích dnech podcenily hrozbu eskalace napětí.
Násilnosti z minulého týdne následovaly po týdnech protestů zaměřených na situaci ve školství, špatné vyhlídky na získání práce a rostoucí životní náklady. Demonstrace, které zpočátku probíhaly pokojně a účastnili se jich především studenti, se rychle zvrhly v nejhorší vlnu smrtících celostátních nepokojů za poslední roky. V některých městech byly v této souvislosti zavedeny zákazy vycházení.
Na sobotní odpoledne je v Paříži svolána velká demonstrace, přičemž francouzská média očekávají účast stovky tisíc lidí. Protest organizuje hlavní studentský odborový svaz UNEF a připojit se hodlá také jeden z největších odborových svazů CGT. Očekává se účast i dalších skupin včetně zemědělců, klimatických aktivistů a hnutí Žlutých vest, které vzniklo v roce 2018 kvůli cenám pohonných hmot.
Zatímco shromáždění v hlavním městě bylo úřady oficiálně povoleno, francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek zakázal všechny sobotní protesty, které nemají odborový charakter. Úřady se tímto krokem snaží dostat občanské nepokoje pod kontrolu. Přípravy na nadcházející dny proto zdaleka nekončí pouze u policejních varování a zákazů.
Město Paříž již dříve oznámilo, že vyklízí veřejná prostranství od předmětů a materiálů, které by mohly být použity k páchání škod. Odklízeny jsou bariéry, odpadkové koše, stavební materiál a další věci. Řada hlavních turistických cílů v metropoli včetně světoznámých muzeí, jako je Louvre, Musée d’Orsay a Musée de l’Orangerie, zůstane v sobotu uzavřena.
Veletrh Art Basel ukončil svou pařížskou část již v pátek, tedy o dva dny dříve, než bylo původně v plánu. Pařížská národní opera zrušila sobotní představení s odvoláním na probíhající protesty a podle pařížských úřadů bude uzavřena také minimálně dvě desítky stanic metra. Nedělní zápas NFL mezi týmy Pittsburgh Steelers a New Orleans Saints na stadionu Stade de France se sice uskuteční, ale NFL zrušila plánovanou společenskou akci pro fanoušky v Paříži.
Během minulých víkendových nepokojů přišli o život nejméně dva lidé a další utrpěli vážná zranění, přičemž dva lidé dokonce přišli o ruce. Francouzský ministr spravedlnosti Gérald Darmanin uvedl, že v souvislosti s nepokoji bylo zadrženo zhruba dva tisíce sedm set lidí a dvě stě třicet dva osob bylo vzato do vazby. Tyto statistiky dokreslují závažnost situace, jíž francouzské bezpečnostní složky čelí.
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Zdroj: Libor Novák