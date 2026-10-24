Hitlerovo Orlí hnízdo vyhořelo. Podle odborníků zřejmě nepůjde zachránit

Libor Novák

24. října 2026 13:20

Orlí hnízdo
Orlí hnízdo Foto: Pixabay

V noci na sobotu vypukl v německém Berchtesgadenu v Bavorsku ničivý požár, který těžce poškodil historické Kehlsteinhaus, známé také jako Hitlerovo Orlí hnízdo. Plameny zasáhly vyhlídkovou budovu nacházející se v nadmořské výšce 1834 metrů a navzdory nepřetržitému nasazení zhruba dvou set příslušníků záchranných složek se hrozivý oheň nedařilo plně uhasit ani v sobotu dopoledne.

Podle vyjádření policejního mluvčího pro deník Bild utrpěl historický objekt rozsáhlé škody a podle dosavadních odhadů již patrně nebude možné jej zachránit. Budova, která úspěšně přežila druhou světovou válku bez vážnějších úhon, sloužila od roku 1952 jako oblíbená horská restaurace a návštěvnické místo s expozicí připomínající její temnou nacistickou minulost.

V souvislosti s událostí policie okamžitě zahájila kriminální vyšetřování s podezřením na úmyslné založení ohně. Během výjezdu k požáru hlídka policie narazila v protisměru na podezřelého motoristu, který byl na základě pokynu okamžitě zastaven a předběžně zadržen, přičemž podle prvotních informací jel v té chvíli pod vlivem psychického rozrušení.

Zadrženým motorkářem má být podle zjištění médií třiatřicetiletý muž z Berlína, který však pochází z Bavorska. Vyšetřovatelé nicméně v tuto chvíli nepotvrdili, zda má tento konkrétní muž s vypuknutím požáru přímou souvislost, a bližší podrobnosti k jeho totožnosti, případnému motivu nebo přesným stopám prozatím odmítli zveřejnit.

Oheň byl nahlášen krátce po jednadvacáté hodině v pátek večer a hasiči se museli potýkat s extrémně náročnými podmínkami v těžko přístupném horském terénu. Záchranáři naštěstí v tuto chvíli nemají žádné hlášení o zraněných osobách, jelikož se v době vypuknutí požáru v objektu podle všeho nikdo nenacházel.

Kehlsteinhaus byl vystavěn v letech 1937 až 1938 jako reprezentativní stavba nacistického režimu určená pro Adolfa Hitlera, který ji však využíval jen zřídka, zejména k přijímání zahraničních hostů a diplomatů. Oblast se stala jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v regionu Berchtesgadenska a lákala návštěvníky svou historií i panoramatickými výhledy.

Navzdory svému temnému původu uniklo Orlí hnízdo na konci druhé světové války v roce 1945 úplnému zničení a v následujících desetiletích se proměnilo v oblíbený cíl pro turisty přijíždějící do regionu. V současnosti objekt slouží jako horský hostinec a podle oficiálních stránek funguje také jako varovná připomínka hrůz nelidské nacistické diktatury.

Během druhé světové války nesli Hitler a jeho stoupenci přímou odpovědnost za úmrtí desítek milionů lidí po celé Evropě. Součástí těchto systematických zločinů byla masová vražda evropských Židů, stejně jako pronásledování a likvidace homosexuálů, Romů, tělesně či duševně postižených osob a dalších příslušníků národních či etnických menšin v nacistických koncentračních táborech.

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Zdroj: Libor Novák

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