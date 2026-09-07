Nové záznamy odhalují detaily vyšetřování útoku 11. září

Nově zveřejněné videozáznamy a soudní dokumenty z rozsáhlého právního sporu rodin obětí teroristických útoků odhalují úzké vazby údajného saúdskoarabského agenta Omara al-Bayoumiho na radikální extremisty. Záznamy získané stanicí BBC zásadním způsobem rozporují jeho dlouholetá tvrzení, že nebyl špiónem ani náboženským radikálem.
Na záběrech je Bayoumi zachycen ve společnosti jednoho z budoucích vůdců teroristické sítě Al-Káida i představitelů státních orgánů Saúdské Arábie. Tyto materiály tvoří klíčovou součást žaloby, která obviňuje Saúdskou Arábii ze spoluviny na teroristických útocích na Světové obchodní centrum a Pentagon.
Na jednom z videí natočených nedaleko San Diega je Bayoumi zachycen při paintballové hře po boku Anwara al-Awlakiho, který se později stal vůdčí postavou Al-Káidy na Arabském poloostrově. Účastníci akce v maskáčových uniformách nacvičovali bojové situace i střelbu na terč za vykřikování náboženských hesel.
Vyšetřovatelé byli později informováni, že tyto akce sloužily jako výcvik pro svatou válku. Další ze záznamů zobrazuje přímé srdečné objetí mezi Bayoumim a Awlakim, ačkoliv Bayoumi před soudem dříve tvrdil, že se s tímto radikálním duchovním nikdy nesetkal.
Záznamy rovněž dokládají Bayoumiho opakovaná setkání s představiteli a kazateli saúdskoarabského ministerstva pro islámské záležitosti. Na jednom z klipů vystupuje společně s úředníky tohoto ministerstva během návštěvy zábavního parku v Kalifornii.
Saúdské ministerstvo založené v devadesátých letech vynakládalo celosvětově obrovské finanční prostředky na stavbu mešit a vysílalo do zahraničí úředníky dohlížející na síť radikálních kazatelů. Všechny tyto vizuální materiály byly nalezeny v Bayoumiho osobních věcech, když ho britská policie v Birminghamu krátce po útocích zatkla.
Při prohlídce jeho britského bydliště policisté objevili širokou škálu důkazů včetně letenek, simulačního softwaru a vytržené stránky ze zápisníku s ručně nakresleným nákresem letadla. Vedle skici stroje byly napsány matematické rovnice vypočítávající potřebnou výšku a vzdálenost pro navedení letadla na konkrétní cíl na zemi.
Právní zástupci rodin obětí označili tento dokument za rozhodující důkaz spojující Bayoumiho s přímým povědomím o plánovaných útocích. Bayoumi později před soudem tvrdil, že měl nákres pouze z obliby k matematickým rovicím a na okolnosti jeho vzniku si nepamatoval.
Přestože britská protiteroristická policie i zástupci FBI měli kopii nákresu letadla k dispozici již několik dní po zatčení, vyslýchající detektivové o existenci tohoto dokumentu nebyli vůbec informováni. Záznamy ukazují, že dokument prošel rukama několika amerických agentů, ale do výslechové místnosti se nikdy nedostal.
Britské zákony tehdy umožňovaly zadržet podezřelého bez obvinění maximálně na sedm dní, po jejichž uplynutí muselo padnout rozhodnutí. Během společného telefonátu britských vyšetřovatelů se seniorními americkými představiteli Spojené státy žádost o vydání Bayoumiho pro údajný nedostatek důkazů nepodaly.
Po Bayoumiho propuštění z britské vazby byl technický nákres odeslán k analýze hlavní kanceláři FBI v New Yorku. Důkaz však následně z oficiálních spisů fakticky zmizel a nebyl poskytnut ani pobočce v San Diegu, která Bayoumiho místní činnost aktivně prověřovala.
Bývalí šéfové tamní pobočky uvedli, že jejich opakované žádosti o zaslání zajištěných důkazů vedení v New Yorku ignorovalo. Bývalí žalobci zabývající se terorismem přitom potvrdili, že podobné důkazy v jiných případech plně postačovaly k podání obžaloby ze zprostředkování materiální podpory teroristům.
Řadoví agenti naráželi na zásadní překážky i při snaze prověřit Bayoumiho kontakty na saúdskoarabské diplomaty. Žádosti poboček FBI v San Diegu a Los Angeles o výslech úředníků saúdského ministerstva pro islámské záležitosti byly vyššími místy ve Washingtonu opakovaně zamítnuty.
Agenti přitom tyto státní úředníky podezřívali ze zorganizování pomoci, kterou Bayoumi poskytl dvěma z únosců. Tito únosci, Nawaf al-Hazmi a Khalid al-Mihdhar, se později podíleli na nárazu uneseného letadla do budovy Pentagonu.
Když nezávislá komise pro 9/11 prováděla oficiální vyšetřování, vyslechla Bayoumiho v Saúdské Arábii za přítomnosti tamní tajné policie. Komisi však nebyl nikdy předložen nákres letadla, videa z paintballu ani další klíčové důkazy zabavené při britské prohlídce.
Přestože někteří pracovníci vyšetřovacího týmu vyjadřovali o Bayoumiho nevinně vážné pochybnosti, závěrečná zpráva ho vědomého zapojení do extremistických sítí zprostila. Omar al-Bayoumi i saúdskoarabská vláda jakoukoliv předchozí vědomost o útocích nebo účast na nich trvale odmítají.
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Zdroj: Jan Hrabě