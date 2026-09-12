150 tisíc přeživších a záchranářů čelí 25 let po 11. září vážným zdravotním problémům

Libor Novák

12. září 2026 18:33

Události 11. září 2001 navždy změnily svět
Události 11. září 2001 navždy změnily svět Foto: Pixabay

Pětadvacet let od teroristických útoků z 11. září 2001 čelí tisíce přeživších a záchranářů závažným dlouhodobým zdravotním následkům, píše NBC News. Bývalý policista a současný právník organizace 9/11 Health Watch Matthew McCauley vzpomíná na toxický prach, který v dolním Manhattanu dosahoval výšky přes půl metru. Vzduch v okolí zřícených věží byl plný sutin, popela a dýmu z požárů, které na místě hořely více než měsíc. McCauley sám dnes trpí chronickým kašlem a problémy s dutinami, přičemž v průběhu let ztratil kvůli nemocem spojeným s 11. zářím stovky známých a blízkých přátel.

Podle odhadů Amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí bylo v dnech a týdnech po útocích vystaveno nebezpečným látkám, zraněním a extrémnímu stresu přibližně 400 tisíc lidí. Toxický mrak obsahoval rozdrcený beton, azbest, sklo a širokou škálu známých karcinogenů, které se během několika sekund proměnily v jemný prach. Záchranáři i civilisté pracovali v prostředí s minimální ochranou, přičemž papírové masky byly v horku a při fyzické zátěži neefektivní. Prach se v budovách i domácnostech v dolním Manhattanu objevoval ještě dlouhé týdny po tragédii.

Zdravotní program World Trade Center evidoval k 30. červnu 2026 více než 139 tisíc zdravotních komplikací u více než 150 tisíc přeživších a záchranářů. Postižení jednotlivci trpí vedle dýchacích potíží také nádorovými onemocněními, gastroezofageálním refluxem, posttraumatickou stresovou poruchou či spánkovou apnoe. U řady zasažených osob se rozvinuly také úzkosti, deprese a závislosti na návykových látkách. Léčba desítek těchto diagnostikovaných stavů je hrazena na základě federálního zákona Jamese Zadrogy z roku 2011.

Nádorová onemocnění tvořila v posledních dvanácti měsících přibližně 71 procent všech nově zaznamenaných stavů v rámci zdravotního programu. Mezi nejčastější diagnózy u zasažených osob patří nemelanomová rakovina kůže, rakovina prostaty a rakovina prsu. Lékaři však evidují i vzácnější formy, jako jsou nádory mozku, varlat nebo leukémie. Klinická ředitelka programu Denise Harrisonová vysvětlila, že noví pacienti přicházejí i po pětadvaceti letech, protože mnohá onemocnění mají dlouhou dobu latence.

S nárůstem chronických fyzických onemocnění pozorují odborníci také zvýšený výskyt takzvaných poruch přizpůsobení. Ředitel oddělení duševního zdraví Peter Haugen upozornil na častý výskyt úzkostí a depresí spojených s nově diagnostikovaným rakovinovým onemocněním nebo náročnou chemoterapeutickou léčbou. Přímé prokázání souvislosti mezi konkrétním toxickým prostředím a rozvojem rakoviny bývá složité, jelikož lidé byli v průběhu let vystaveni i dalším vlivům. Oficiální zdravotní program však vyžaduje pouze prokázanou přítomnost na místě útoků, nikoliv kauzální důkaz.

Na základě žaloby podané organizací 9/11 Health Watch souhlasila kancelář starosty New Yorku se zveřejněním rozsáhlé dokumentace. Tyto materiály naznačují, že představitelé města mohli v měsících po útocích zlehčovat reálné informace o kvalitě ovzduší v Manhattanu. Nově zpřístupněné dokumenty by mohly podpořit další vědecký výzkum dosud nepokrytých onemocnění i dopadů toxického prostředí na těhotenství a plody. Zástupci přeživších doufají, že zjištění pomohou dalším zasaženým rodinám dosáhnout na potřebnou péči.

Lidé zasažení událostmi z roku 2001 čelí neustálé nejistotě ohledně svého zdravotního stavu. Matthew McCauley vzpomíná například na svého blízkého přítele a dobrovolného hasiče Briana Payna, který v roku 2022 podlehl rakovině a zanechal po sobě manželku a čtyři děti. Podle McCauleye má neustálá úmrtnost v komunitě záchranářů silný dopad i na mladou generaci, která vyrůstala s vědomím těchto ztrát. Rodiny záchranářů tak žijí v prostředí, kde jsou následky pětadvacet let staré tragédie stále přítomné.

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