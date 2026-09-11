Jak si USA připomínají 11. září? S muslimským starostou a bez Trumpa

New York si připomíná pětadvacáté výročí teroristických útoků, které zásadním způsobem proměnily Spojené státy i celý svět. Vzpomínkové akce na místě zničeného Světového obchodního centra se však účastní významní političtí představitelé bez přítomnosti úřadujícího prezidenta. Donald Trump se rozhodl uctít památku obětí na jiném místě a zamířil do sídla ministerstva obrany. Absence šéfa Bílého domu v New Yorku přitahuje značnou pozornost médií i veřejnosti.
Na pietním místě zvaném Ground Zero v dolním Manhattanu zastupuje současnou vládu viceprezident JD Vance. K němu se připojili také čtyři žijící bývalí prezidenti, mezi nimiž je republikán George W. Bush i demokraté Joe Biden, Barack Obama a Bill Clinton. Tradiční ceremoniál se opět obchází bez oficiálních politických projevů státníků. Příbuzní obětí postupně předčítají jména všech lidí, kteří během tragických událostí přišli o život, zatímco zvonění zvonu připomíná klíčové momenty útoku.
Pozornost i vlnu kritiky z pravicových kruhů vyvolala účast nového starosty New Yorku Zohrana Mamdaniho, který je první muslimskou hlavou tohoto města. Proti jeho přítomnosti na vzpomínkové akci vznikla petice, kterou podepsalo více než sto tisíc lidí. Odpůrci z řad konzervativních médií a bývalého vedení radnice ho obviňují ze spojení s lidmi s nejasnými postoji k extremistickým ideologiím. Zástupci městské rady naopak upozorňují, že starosta čelí odlišnému zacházení výhradně kvůli svému náboženskému vyznání.
Starosta Mamdani si však u části veřejnosti získal uznání za nedávné zveřejnění tisíců stran dříve utajovaných dokumentů. Tyto materiály odhalují, co představitelé města věděli o vysoké toxicitě vzduchu v dolním Manhattanu po zřícení budov. Mnoho obyvatel a záchranářů v důsledku dlouhodobého vdechování znečištěného prachu a zplodin onemocnělo těžkými chorobami. Podle úředních údajů zemřelo v následujících letech na následky onemocnění spojených s těmito útoky již více než devět tisíc lidí.
Tragické události si přímo na místě vyžádaly životy téměř tří tisíc lidí poté, co devatenáct útočníků ze sítě Al-Káida uneslo čtyři dopravní letadla. Dva stroje narazily do věží Světového obchodního centra, třetí zasáhl budovu Pentagonu a čtvrtý se zřítil v Pensylvánii po odporu cestujících na palubě. Pro mladší generaci Američanů představují tyto události již historii, o které získávají informace především od pamětníků. Teroristická organizace Al-Káida při příležitosti výročí zveřejnila nové video se záběry svého bývalého vůdce Usámy bin Ládina.
Vzpomínkové akce v dolním Manhattanu doprovázejí mimořádně přísná bezpečnostní opatření pod dohledem Tajné služby i místní policie. Kolem památníku vznikla bezpečnostní zóna a v přilehlém vzdušném prostoru působí speciální jednotka zaměřená na potírání neautorizovaných dronů. Bezpečnostní složky zdůraznily, že nemají k dispozici žádné informace o konkrétní hrozbě namířené proti účastníkům shromáždění. Před samotným ceremoniálem se nad newyorským přístavem uskutečnila světelná přehlídka dronů, která tisíci světly připomněla každou z obětí.
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Zdroj: Libor Novák