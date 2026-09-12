Bin Ládin pošle letadlo naplněné výbušninami, varovala CIA tři roky před 11. zářím

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) odtajnila a zveřejnila více než sto stránek tajných dokumentů z denních zpráv pro prezidenty Billa Clintona a George W. Bushe. Zveřejněné materiály podrobně popisují varování před hrozbou ze strany teroristické sítě Al-Káida a jejího vůdce Usámy bin Ládina v období před útoky z 11. září 2001.
Veřejnost tak má poprvé možnost nahlédnout do informací, které měli k dispozici nejvyšší představitelé Spojených států, ale nedokázali na ně včas zareagovat. K odtajnění celkem 71 zpráv došlo u příležitosti 25. výročí teroristických úderů na Světové obchodní centrum a Pentagon.
Jedno z nejvýraznějších varování obdržel prezident Bill Clinton již 10. září 1998 v prezidentském zpravodajském přehledu. Dokument uváděl, že skupina spojená s bin Ládinem by mohla navést letadlo naplněné výbušninami na některá z amerických měst. Analytici tehdy upozorňovali také na to, že bin Ládin upřednostňoval přímý útok na území Spojených států, přičemž jako možný cíl zmínili i Washington. I když teroristé nakonec nepoužili výbušniny přímo v letadlech, koncept využití unesených strojů jako zbraní se objevil v odhadech rozvědky již roky před tragédií.
Odtajněné dokumenty ukazují dlouhodobé a opakované varovné signály, které rozvědka shromažďovala v průběhu několika let. Zprávy naznačovaly, že Al-Káida zvažovala útoky na nákupní centra ve Washingtonu, pokoušela se získat materiál pro špinavé bomby či chemické zbraně a plánovala únosy amerických občanů. Podle odborníků na historii zpravodajských služeb však tyto materiály zásadně nemění celkový pohled na selhání amerických orgánů. Zpráva vyšetřovací komise z roku 2004 už dříve potvrdila, že zpravodajské služby nedokázaly dostatečně předvídat rozsah a naléhavost hrozeb.
Ke zmatkům a selhání přispěl také fakt, že jednotlivé zpravodajské služby fungovaly odděleně a nesdílely informace efektivním způsobem. V devadesátých letech navíc CIA procházela obdobím nejistoty po rozpadu Sovětského svazu a hledala svou novou roli. Pracoviště Alec Station, které se v rámci CIA specializovalo výhradně na sledování bin Ládina, představovalo zpočátku jen malý tým. Historik Jeffrey Rogg v této souvislosti poznamenal, že i když jedna část rozvědky hlasitě varovala před hrozbou, CIA byla příliš velkou organizací na to, aby reakce byla přímočará.
Klíčovým dokumentem před samotným útokem se stala zpráva z 6. srpna 2001 s názvem „Bin Ládin odhodlán udeřit v USA“. Tento přehled informoval prezidenta George W. Bushe, že členové Al-Káidy žijí nebo cestují po Spojených státech již celé roky a udržují si zde podpůrné struktury. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v té době vnímal podezřelé aktivity odpovídající přípravám na únosy letadel a sledování federálních budov v New Yorku. V celých Spojených státech tehdy probíhalo přibližně 70 plnohodnotných vyšetřování spojených s aktivitou bin Ládinovy sítě.
Zpráva ze srpna 2001 však zároveň připouštěla, že se rozvědce nepodařilo potvrdit některé ze senzačnějších zpráv o konkrétních plánech na únosy. Poslední dokument z odtajněné série nese datum 12. září 2001 a byl vypracován ve čtyři hodiny ráno. Zpráva cituje jednoho z arabských operativců v Kandaháru, který prohlásil, že útoky byly výsledkem dvouletého plánování a představují pouhý začátek hněvu. Tento závěrečný dokument potvrdil, že vedle Světového obchodního centra a Pentagonu byly cílem úderů také budovy Kapitolu a Bílého domu.
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Zdroj: Libor Novák