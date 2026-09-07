Ceny paliv na benzinkách prudce rostou. Vláda k zastropování zatím nepřistoupí, potvrdil Babiš

Libor Novák

7. září 2026 14:56

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká vláda se na svém jednání zabývala nepříznivým vývojem cen pohonných hmot na tuzemských čerpacích stanicích. Podle premiéra Andreje Babiše je současná situace kritická v důsledku napjaté geopolitické situace v Hormuzském průlivu a pokračujícího konfliktu na Ukrajině. Předseda kabinetu po zasedání zdůraznil, že Česká republika očekává společné řešení tohoto problému na úrovni Evropské unie. Zásadní komplikaci podle něj představují zejména rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná zpracovatelská kapacita.

Přestože vedení kabinetu před jednáním nevylučovalo možnost opětovného zásahu do cen, k regulaci marží prodejců paliv v tuto chvíli nepřistoupí. Ministerstvo financí provedlo kontrolu výše marží na trhu a podle výsledků neexistuje pro jejich zastropování dostatečný prostor. Vláda zároveň neplánuje navrhnout ani snížení spotřební daně na naftu a benzin. Tento postup potvrdil i ministr dopravy Ivan Bednárik s tím, že na spotřební daň by v tuto chvíli nesahal.

Šéf resortu dopravy však vyjádřil výraznou nespokojenost s tím, jakým tempem ceny u čerpacích stanic v posledních dnech rostou. Podle jeho vyjádření není v pořádku, když prodejní ceny paliv stoupají výrazně rychleji než samotná cena ropy na světových trzích. Poukázal přitom na vývoj ceny ropy Brent a zdůraznil, že její posun neodpovídá cenovkám, které řidiči vidí na totemech čerpacích stanic. Ministr před novináři jasně deklaroval, že stát musí vzniklou situaci aktivně řešit.

Premiér Andrej Babiš se k problematice drahých paliv vyjádřil již během víkendu ve svém vystoupení na sociální síti Instagram. Uvedl, že rafinérie mají pravděpodobně nepřiměřené zisky, což přisoudil jejich omezenému počtu a vysoké poptávce na trhu. Ve svém vyjádření reagoval na dotazy veřejnosti týkající se možných vládních kroků proti zdražování. Vývoj cen paliv označil za problém, kterým se kabinet musí zabývat na svém řádném zasedání.

Pohonné hmoty v České republice v uplynulých dvou týdnech výrazně zdražily a dostaly se na nejvyšší úrovně za poslední období. Podle aktuálních dat společnosti CCS se litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 v průměru prodává za 42,34 koruny. Za litr motorové nafty pak řidiči u tuzemských čerpacích stanic zaplatí průměrně 45,89 koruny. Růst cen se tak negativně promítá do nákladů domácností i firemních dopravců.

Současný cenový skok navazuje na předchozí období cenové regulace, která v Česku platila od dubna do poloviny července. Stát k tomuto opatření přistoupil v reakci na prudké zdražování ropy po vypuknutí vojenského konfliktu mezi Spojenými státy a Íránem. Po vypršení termínu regulace se trh vrátil k běžnému režimu, současné geopolitické napětí však přineslo další cenové výkyvy.

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Zdroj: Jan Hrabě

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