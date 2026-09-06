Jsme připraveni a budeme konstruktivní, řekl Zelenskyj před jednáním s Američany

Lucie Podzimková

6. září 2026 14:38

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V Kyjevě se všechno připravuje na schůzku s emisary amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří v sobotu jednali za zavřenými dveřmi v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ukrajinci chtějí být na jednání konstruktivní, aby se přiblížil konec konfliktu. 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o setkání s vyjednávacím týmem před jednáním se Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. "Jsme na rozhovory připraveni," uvedl na sociální síti X. 

"Ukrajina vždy byla a stále je konstruktivní. Máme zájem přiblížit se konci války. Mír je potřeba. Bezpečnostní záruky jsou potřebu. Důstojný charakter poválečného míru je nutný. Naše návrhy jsou připravené. Je důležité pracovat koordinovaně a realisticky," poznamenal Zelenskyj. 

Witkoff a Kushner mají v neděli dorazit do Kyjeva poté, co v neděli s Putinem probrali plány ohledně dalších kroků, uvedl Bílý dům. V tuto chvíli zatím není jasné, v čem nejnovější americký mírový plán spočívá. Jeho odhalení se očekává v následujících týdnech, napsala britská stanice BBC

Sobotní rozhovory v Moskvě trvaly tři hodiny a konaly se za zavřenými dveřmi v Kremlu, sdělila ruská státní média. Například Putinův poradce Jurij Ušakov popsal jednání jako konstruktivní a extrémně upřímné. "Rozhovory se neomezily na výměnu názorů ohledně řešení ukrajinské krize. Ekonomická témata a potenciální velké a oboustranně prospěšné rusko-americké projekty byly diskutovány do značného detailu," řekl Ušakov. 

Rusové podle Putinova poradce zdůraznili, jakého postupu na Ukrajině dosáhla ruská armáda. Kreml zároveň tvrdí, že Trumpovi emisaři uznali, že je nutné se zabývat také původní příčinou konfliktu. 

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu dosud neuspělo.

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