Witkoff a Kushner strávili tři hodiny s Putinem. Dnes budou jednat v Kyjevě

Lucie Podzimková

6. září 2026 8:27

Steve Witkoff
Steve Witkoff Foto: whitehouse.gov **www.whitehouse.gov**

Američtí diplomaté Steve Witkoff a Jared Kushner mají za sebou jednání v Kremlu, kde se zástupci Ruska řešili možnost ukončení války na Ukrajině. Vyslanci prezidenta Donalda Trumpa doufají, že i nedělní rozhovory v Kyjevě budou podobně produktivní. 

Witkoff a Kushner mají v neděli dorazit do Kyjeva poté, co v neděli s Putinem probrali plány ohledně dalších kroků, uvedl Bílý dům. V tuto chvíli zatím není jasné, v čem nejnovější americký mírový plán spočívá. Jeho odhalení se očekává v následujících týdnech, napsala britská stanice BBC

Sobotní rozhovory v Moskvě trvaly tři hodiny a konaly se za zavřenými dveřmi v Kremlu, sdělila ruská státní média. Podrobnosti stále vycházejí najevo, ale zástupci obou stran se zatím vyjadřují veskrze pozitivně, aniž by však zacházeli do detailů. 

Například Putinův poradce Jurij Ušakov popsal jednání jako konstruktivní a extrémně upřímné. "Rozhovory se neomezily na výměnu názorů ohledně řešení ukrajinské krize. Ekonomická témata a potenciální velké a oboustranně prospěšné rusko-americké projekty byly diskutovány do značného detailu," řekl Ušakov. 

Rusové podle Putinova poradce zdůraznili, jakého postupu na Ukrajině dosáhla ruská armáda. Kreml zároveň tvrdí, že Trumpovi emisaři uznali, že je nutné se zabývat také původní příčinou konfliktu. 

Witkoff a Kushner se po jednání v Moskvě přesunou do Kyjeva. Putin v sobotu kvůli jejich misi nařídil ruské armádě, aby od půlnoci na neděli na tři dny přerušila útoky na ukrajinskou metropoli.

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu dosud neuspělo. 

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