MANUÁL: Do komunálních voleb zbývá měsíc. Jak funguje specifický systém křížkování?

Nadcházející komunální volby rozhodnou o novém složení vedení obcí, měst i jednotlivých městských částí na další čtyřleté období. Občané v nich vybírají své zástupce v lokálních zastupitelstvech, kteří následně ovlivňují každodenní chod daného místa. Voliči přitom nevybírají přímo starostu ani primátora, ti vzcházejí až z následných povolebních vyjednávání samotných zastupitelů.
Hlasování se v Česku koná jednou za čtyři roky, přičemž od roku 2026 platí nová úprava, která napevno stanovila datum voleb na první celý říjnový týden. V Praze a dalších statutárních městech, která se člení na městské části či obvody, probíhají volby na dvou úrovních. Obyvatelé v takovém případě dostávají dva různé hlasovací lístky a volí jak celoměstské zastupitelstvo, tak i zastupitelstvo své konkrétní městské části. Zatímco celoměstské orgány řeší velkou dopravu či územní plán, městské části se starají například o lokální hřiště a parky.
Volební systém pro komunální volby se výrazně liší od hlasování do Poslanecké sněmovny nebo Evropského parlamentu. Volič nemá k dispozici pouze jediný preferenční hlas, ale disponuje takovým počtem hlasů, kolik členů se do daného zastupitelstva volí. Přesný počet volených mandátů je vždy přehledně uveden přímo na hlavičce hlasovacího lístku. Pokud se tedy v dané obci volí například patnáct zastupitelů, má každý hlasující k dispozici celkem patnáct samostatných hlasů.
První a nejjednodušší možností úpravy hlasovacího lístku je zakřížkování jedné celé kandidátní listiny. Volič v takovém případě učiní křížek ve čtverečku v záhlaví zvolené politické strany, hnutí či sdružení. Všechny dostupné hlasy se pak automaticky připlíší kandidátům této kandidátky od prvního místa dolů. Pokud kandidátka obsahuje méně jmen, než kolik se volí členů zastupitelstva, zbývající nevyužité hlasy voliče propadají.
Druhou variantou je výběr konkrétních osobností napříč všemi kandidujícími subjekty, což se označuje jako panašování. Volič nekřížkuje žádnou stranu jako celek, ale dává jednotlivé křížky přímo do rámečků před jmény vybraných kandidátů. Hlasy tak může libovolně rozdělit mezi zástupce různých stran i nezávislé uchazeče. Zásadní podmínkou zůstává, že celkový počet udělených křížků nesmí překročit stanovený počet volených zastupitelů.
Třetí a nejsložitější možností je kombinace hlasu pro celou jednu stranu s výběrem konkrétních kandidátů z jiných kandidátních listin. Volič zakřížkuje vybranou stranu v záhlaví a současně udělí křížky osobnostem z konkurujících stran. V takovém případě se počet hlasů pro primárně označenou stranu automaticky snižuje o počet křížků rozdaných jinde. Odčítání hlasů u původní strany probíhá vždy od spodních příček kandidátní listiny směrem nahoru.
Při úpravě hlasovacího lístku se mohou voliči dopustit chyb, které vedou k neplatnosti celého hlasu. Nejčastěji jde o zakřížkování více stran současně nebo o překročení maximálního povoleného počtu křížků. Hlas je neplatný také v případě vložení více lístků do jedné obálky či použití jiné než úřední obálky. Volební komise neuznávají ani lístky výrazně poškozené nebo opatřené nepatřičnými poznámkami a jinými symboly než předepsanými křížky.
V komunálním volebním systému platí klíčové pravidlo, že hlas odevzdaný konkrétnímu kandidátovi je zároveň hlasem pro jeho volební stranu. Křížek u jména tak v první fázi pomáhá celému subjektu dosáhnout co nejvyššího celkového počtu hlasů. Celkový volební výsledek každé kandidátky se totiž počítá jako součet všech hlasů, které obdrželi všichni její jednotliví kandidáti. Až na základě tohoto součtu se rozhoduje, kolik křesel strana v novém zastupitelstvu získá.
Křížkování konkrétních osobností může ovlivnit i to, který z kandidátů získané mandáty nakonec reálně obsadí. Základním pravidlem sice zůstává původní pořadí na tištěné kandidátní listině, to však mohou voliči svými hlasy změnit. Aby kandidát přeskočil spolustraníky umístěné výše, musí získat alespoň o deset procent více hlasů, než činí průměrný počet hlasů na jednoho kandidáta jeho strany. Pokud tuto hranici překročí více osobností, seřadí se na kandidátce nově podle absolutního počtu získaných křížků.
Po uzavření volebních místností a sečtení všech hlasů se nejprve určuje celkový zisk jednotlivých volebních stran. Do rozdělování mandátů postoupí zpravidla pouze ty kandidátní listiny, které získají minimálně pět procent z celkového počtu odevzdaných hlasů. Přepočet získaných hlasů na konkrétní křesla v zastupitelstvu se následně provádí pomocí D'Hondtovy metody. Tato matematická metoda postupně dělí výsledky stran řadou čísel, přičemž mírně zvýhodňuje úspěšnější a větší volební subjekty.
Teprve po stanovení celkového počtu mandátů pro každou úspěšnou stranu se určuje, kteří konkrétní lidé v zastupitelstvu usednou. Pokud strana získá například pět křesel a žádný kandidát nepřekročil desetiprocentní hranici preferenčních hlasů, připadnou mandáty prvním pěti osobám z kandidátky. V případě, že někteří kandidáti díky křížkům stanovenou hranici překonali, posunou se na přední místa a získají mandát přednostně.
Volební právo v komunálních volbách má každý občan České republiky, který nejpozději druhý den voleb dosáhne věku osmnácti let a má v dané obci trvalý pobyt. Stejné právo přísluší i občanům jiných členských států Evropské unie s registrovaným přechodným nebo trvalým pobytem na území obce. V těchto volbách se z důvodu jejich lokálního charakteru nevydávají voličské průkazy a nelze hlasovat ani ze zahraničí. Lidé tak mohou hlasovat výhradně ve volebním okrsku podle místa svého oficiálního pobytu.
Do zastupitelstva obcí mohou kandidovat všichni občané Česka i ostatních států Evropské unie, kteří splňují podmínky volebního práva v daném místě. Kandidátní listiny mohou podávat registrované politické strany, hnutí, jejich koalice i samostatní nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení. Nezávislí uchazeči však musejí na rozdíl od politických stran doložit svou kandidaturu podporou veřejnosti. Potřebný počet podpisů na petičních arších se odvíjí od celkové velikosti obce a počtu jejích obyvatel.
Pro úspěšné vykonání volebního práva přímo ve volební místnosti musí každý volič komisi prokázat svou totožnost a státní občanství. K tomu slouží platný občanský průkaz, cestovní pas nebo u cizinců z Evropské unie průkaz o povolení k pobytu. Bez předložení platného dokladu volební komise hlasování občanovi neumožní. Průběžné i konečné výsledky hlasování následně zveřejňuje Český statistický úřad bezprostředně po sečtení všech okrsků na svých oficiálních webových stránkách.
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