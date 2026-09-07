Vítězství AfD oslavuje Trump i Rusko. Zásadní přelom v německé politice, varují experti

Libor Novák

7. září 2026 9:18

AfD (Alternativa pro Německo)
AfD (Alternativa pro Německo) Foto: Alternative für Deutschland AfD

Volební vítězství protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku vyvolalo vlnu reakcí a mnozí političtí analytici ho podle BBC označují za zásadní přelom v německé politice. Ačkoli Sasko-Anhaltsko patří s 1,7 milionu voličů k nejmenším německým spolkovým zemím a AfD těsně nedosáhla na absolutní většinu, dopady tohoto hlasování přesahují hranice daného regionu. Úspěch strany představuje první takto výrazné vítězství nacionálně pravicové formace v německých zemských volbách od konce druhé světové války. Domácí rozvědka přitom sasko-anhaltskou větev AfD oficiálně klasifikuje jako pravicově extremistickou.

Dopad hlasování vytváří značný tlak na centristickou koaliční vládu v Berlíně a oslabuje pozici konzervativního spolkového kancléře Friedricha Merze. Merz přitom v minulosti opakovaně sliboval, že popularitu AfD dokáže výrazně snížit. Vnitřní politické problémy mohou Německo jako nejsilnějšího aktéra Evropské unie oslabit v době rozsáhlých globálních výzev. Evropa v současnosti čelí ruské agresi, obchodním hrozbám ze strany Spojených států i ekonomickému tlaku Číny.

Volební výsledek zarezonoval také v zahraničí, kde odhady výsledků na své síti Truth Social sdílel americký prezident Donald Trump. Rétorika AfD založená na odmítání imigrace a důrazu na národní zájmy v mnohém připomíná kampaň amerického hnutí MAGA. Německá strana čerpá z politické taktiky Donalda Trumpa, což se projevuje zpochybňováním hlavních médií či nezávislosti soudnictví. Sám americký prezident je však mezi evropskými voliči poměrně nepopulární, a proto ho politici během kampaní na veřejnosti příliš neuvádějí.

Na volební úspěch AfD reagoval rovněž vlivný ruský podnikatel Kirill Dmitrijev z Ruského fondu přímých investic, který výsledek označil za historický a německou vládu za diskreditovanou. Dmitrijev přirovnal kancléře Merze k nedávno odstoupenému britskému premiérovi Keiru Starmerovi. Moskva vnímá německou i britskou vládu kriticky, neboť Německo je největším evropským dárcem vojenské pomoci Ukrajině a Velká Británie dodala Kyjevu rakety dlouhého doletu. AfD naproti tomu prosazuje ukončení vojenské podpory Ukrajině, zrušení protiruských sankcí a obnovení dodávek levné ruské energie.

Otázka obnovení dovozu energií z Ruska má silný ohlas v chudších spolkových zemích na východě Německa, kde tamní průmysl těžce zasáhlo ukončení odběru ruských surovin po invazi na Ukrajinu v roce 2022. Sasko-Anhaltsko je nejchudším německým regionem, kde u části obyvatel přetrvává nostalgie po stabilnějších časech za komunistického režimu. Tento stav trvá i přesto, že do integrace bývalého východního Německa po pádu Berlínské zdi v roce 1989 bylo investováno mezi 2,3 až 3 biliony eur. AfD v tomto prostředí těží z pocitu opomíjení a hospodářské nejistoty.

Dopady zemských voleb pečlivě sledují představitelé Evropské unie, neboť v nadcházejících dvanácti měsících proběhnou volby v klíčových zemích, jako jsou Francie, Itálie, Španělsko či Polsko. V Bruselu panují obavy, že by z posílení radikálních stran mohly těžit podobně orientované formace napříč celým kontinentem. Zatímco lídr španělské nacionální strany Vox Santiago Abascal označil vítězství AfD za velkou naději pro Německo i Evropu, francouzský ministr pro Evropu Benjamin Haddad varoval před vážností situace. Nacionální strany v Evropě sice vykazují určité programové rozdíly – například francouzské Národní sdružení Marine Le Penové před dvěma lety vyloučilo AfD ze své frakce pro přílišnou radikalitu –, spojuje je však silně protiimigrační agenda.

Nárůst vlivu euroskeptických a nacionálních stran podle unijních činitelů narušuje evropskou soudržnost v době, kdy je k ochraně evropského trhu před čínským dumpingem či obchodním tlakem ze zámoří nutný jednotný postup. Bezpečnostní experti rovněž varují, že zpochybňování protiruských sankcí nebo rezervovaný postoj k členství v Severoatlantické alianci posilují pozici Moskvy. Podle představitelů bezpečnostních složek by roztříštěnost Evropy mohla zvýšit riziko další ruské agrese vůči státům NATO, například vůči pobaltským zemím.

Evropští voliči si jsou vnějších hrozeb vědomi, přičemž pociťují obavy z dopadů válečných konfliktů na Ukrajině i na Blízkém východě, zhoršující se ekonomické situace a chátrajícího zdravotnictví. Významným tématem zůstává také nekontrolovaná imigrace a zajištění bezpečnosti v ulicích měst. Voliči v mnoha evropských zemích vyjadřují zklamání z tradičních politických stran, které podporovali po celá desetiletí. Příklon k novým formacím tak nevyjadřuje náhlý posun celého obyvatelstva k extremismu, ale spíše hledání alternativy vůči stávajícímu politickému establishmentu.

Volební kampaň AfD v Sasku-Anhaltsku stavěla na optimistickém heslu vyjadřujícím, že cokoliv je možné, a na příslibu návratu k národní hrdosti. Vzhledem k tomu, že strana dosud neměla možnost podílet se na výkonu vládní moci, jsou voliči stále více ochotni dát jí příležitost. Volební výsledek tak představuje výrazné varování pro tradiční politické strany i celostátní instituce v Německu a dalších evropských zemích.

před 1 hodinou

Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Související

Donald Tusk

Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.
Friedrich Merz (CDU)

Úspěch AfD ve volbách otřásá Německem i zbytkem Evropy

Vítězství pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD) v regionálních volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo na německé i evropské politické scéně značný ohlas. Analytici podle BBC označují volební úspěch za zásadní průlom a socio-politické zemětřesení. Volební lídr strany Ulrich Siegmund prohlásil, že AfD získala jasný mandát k vládnutí, přestože jí k těsnému dosažení absolutní většiny scházelo několik hlasů. Výsledek hlasování v jedné z nejmenších spolkových zemí má daleko větší význam, než by odpovídalo jejímu počtu obyvatel.

Více souvisejících

Německo Alternativa pro Německo (AfD)

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Donald Tusk

Vítězná buňka AfD je podle rozvědky extremistická. Tusk si po volbách nebral servítky

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo získala ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku 43,8 procenta hlasů a připsala si tak historické vítězství. Podle předběžných výsledků obsadí v zemském sněmu 39 křesel z celkových 83, což znamená, že jí k absolutní většině chybějí pouhé tři mandáty. Vedení uskupení nyní usiluje o získání podpory od ostatních stran či jednotlivých poslanců, aby mohlo sestavit novou vládu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu strany Beatrix von Storchová prohlásila, že demokracie vyžaduje spolupráci a ostatní političtí aktéři nemohou ignorovat vůli voličů.

před 1 hodinou

Volby, ilustrační fotografie.

MANUÁL: Do komunálních voleb zbývá měsíc. Jak funguje specifický systém křížkování?

Nadcházející komunální volby rozhodnou o novém složení vedení obcí, měst i jednotlivých městských částí na další čtyřleté období. Občané v nich vybírají své zástupce v lokálních zastupitelstvech, kteří následně ovlivňují každodenní chod daného místa. Voliči přitom nevybírají přímo starostu ani primátora, ti vzcházejí až z následných povolebních vyjednávání samotných zastupitelů.

před 2 hodinami

Friedrich Merz (CDU)

Úspěch AfD ve volbách otřásá Německem i zbytkem Evropy

Vítězství pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD) v regionálních volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo na německé i evropské politické scéně značný ohlas. Analytici podle BBC označují volební úspěch za zásadní průlom a socio-politické zemětřesení. Volební lídr strany Ulrich Siegmund prohlásil, že AfD získala jasný mandát k vládnutí, přestože jí k těsnému dosažení absolutní většiny scházelo několik hlasů. Výsledek hlasování v jedné z nejmenších spolkových zemí má daleko větší význam, než by odpovídalo jejímu počtu obyvatel.

před 3 hodinami

Írán, ilustrační foto

Ani Trumpovi lidé už nevěří v úspěch. USA možná nezabrání Íránu v získání jaderných zbraní, přiznávají

Americký ministr energetiky Chris Wright prohlásil, že Spojené státy možná nedosáhnou s Íránem jaderné dohody, která by zemi zabránila v získání jaderných zbraní. Vyjednávání mezi oběma státy v současnosti stagnuje, zatímco vojenský konflikt v regionu nadále pokračuje. Podle ministra zůstává otevřená možnost dalšího vojenského zásahu, který by definitivně zničil íránské kapacity na výrobu a rozvinutí těchto zbraní. Druhou variantou je podle něj čekání na případnou novou íránskou vládu.

před 4 hodinami

Donald Trump

U jezera to neskončilo. Trump zvažuje přejmenování celého státu

Americký prezident Donald Trump zveřejnil na sociální síti Truth Social příspěvek, ve kterém naznačil možnost přejmenování amerického státu Nové Mexiko na „Nová Amerika“. Na sdíleném snímku, který následně přeposlal i oficiální účet Bílého domu na platformě X, je zachycen obrys tohoto státu s červeně přeškrtnutým slovem „Mexiko“ a nahrazeným výrazem „Amerika“. Prezident k obrázku nepřipojil žádné doprovodné vysvětlení ani zdůvodnění. Bílý dům v této souvislosti neoznámil žádný formální postup k zahájení procesu přejmenování.

před 5 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

Vítězství AfD oslavuje Trump i Rusko. Zásadní přelom v německé politice, varují experti

Volební vítězství protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD) v Sasku-Anhaltsku vyvolalo vlnu reakcí a mnozí političtí analytici ho podle BBC označují za zásadní přelom v německé politice. Ačkoli Sasko-Anhaltsko patří s 1,7 milionu voličů k nejmenším německým spolkovým zemím a AfD těsně nedosáhla na absolutní většinu, dopady tohoto hlasování přesahují hranice daného regionu. Úspěch strany představuje první takto výrazné vítězství nacionálně pravicové formace v německých zemských volbách od konce druhé světové války. Domácí rozvědka přitom sasko-anhaltskou větev AfD oficiálně klasifikuje jako pravicově extremistickou.

před 6 hodinami

AfD (Alternativa pro Německo)

Nejsilnější výsledek krajně pravicové strany od druhé světové války. AfD dosáhla ve volbách historického vítězství

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo (AfD) dosáhla ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko historického volebního vítězství. Podle předběžných výsledků získala 44 procent hlasů, což představuje nejsilnější výsledek krajně pravicové strany v německých zemských volbách od druhé světové války. V parlamentu o 83 křeslech obsadí celkem 39 míst. K dosažení absolutní většiny, která je potřebná pro samostatné vládnutí, jí chybí pouhá tři křesla.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

včera

Ilustrační fotografie.

Astonomové odhalili nový meteorický roj. Přispěl k tomu i Čech

V období od 14. do 16. července 2026 byl meteorickou sítí Global Meteor Network detekován nový meteorický roj. Mateřským tělesem je podle parametrů dráhy velmi pravděpodobně kometa Jupiterovy rodiny. Celkem 43 meteorů patřících do nového roje bylo pozorováno v souhvězdí Štíra.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Další změny v Plzni. Krčík odchází do Pardubic, Boháč posílí Artis Brno

S blížícím se koncem letního přestupového období se v nejednom českém ligovém fotbalovém klubu dělají překotné změny v kádrech. Pokračují i v jednom z adeptů na ligový titul, kterému ale, jak známo, nevyšel vstup do sezóny – ve Viktorii Plzeň. Západočechy nejnověji potkaly dva odchody. Poté, co byla zveřejněna soupiska kádru pro ligovou fázi Evropské ligy, bylo pro mnohé překvapivé, že se v ní neocitlo jméno obránce Dávida Krčíka. Sedmadvacetiletý obránce, jenž nedávno posunul Plzeň do EL gólem v prodloužení v domácí odvetě proti Crvene zvezdě Bělehrad, se s vedením klubu dohodl na ukončení spolupráce a odchodu do Pardubic. Po pouhých dvou měsících pak kádr Západočechů opouští i záložník Sebastian Boháč, který pro změnu posílil nováčka z Brna Artis, pro kterého je to další z řady nových posil. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Postup do Evropské ligy a ještě tři posily. Do Plzně přišli Gabriel, Vavro a Pališčák

Turbulentní začátek nové sezóny 2026/27 zažívá fotbalový klub Viktorie Plzeň. Vzhledem k tomu, že výkony ani výsledky nebyly uspokojivé, musel kvůli tomu po venkovní prohře v Bělehradě 0:3 v rámci 4. předkola Evropské ligy klub opustit trenér Martin Hyský. Ten byl po pár dnech nahrazen Radoslavem Kováčem a ten se hned stal miláčkem plzeňského publika, když v odvetě dokázal se Západočechy vyhrát po neuvěřitelném průběhu 5:1 po prodloužení a postoupit tak do ligové fáze EL. A právě s vidinou zápasů v této soutěži se vedení Viktoriánů rozhodlo kádr posílit hned třemi novými hráči. 

včera

včera

včera

Policie objasnila výbuch bankomatu v Praze. Pachatele zadrželi v zahraničí

Pražští detektivové ztotožnili podezřelé z krádeže z peněz z bankomatu, který na začátku května vybuchl v Kunraticích. Muže zadrželi zahraniční policisté poté, co se pachatelé dopustili dalších trestných činů. V Česku hrozí dotyčným až osm let za mřížemi. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy