Počasí bude o víkendu mírné, bez tropů i deště

Český hydrometeorologický ústav zveřejnil předpověď počasí pro nadcházející víkendové dny. Ačkoliv se letní teploty na rozdíl od dnešního dne neukáží, nemělo by být ani výrazné chladno.
Podle meteorologů charakterizuje sobotu proměnlivá oblačnost a na většině území spíše mírné teploty. Obloha bude v průběhu dne převážně polojasná až oblačná, přičemž se místy přechodně objeví i vyjasnění na skoro jasno. Srážkové úhrny zůstanou po celých čtyřiadvacet hodin velmi nízké a na mnoha místech se dešťové přeháňky nevyskytnou vůbec.
Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku převažovat až zatažená obloha. V jihovýchodních a východních oblastech se ojediněle objeví slabý déšť nebo přeháňky. Celkový předpokládaný úhrn srážek na celém území dosáhne během soboty pouze nuly až dvou milimetrů.
Teplotní podmínky se během sobotní noci budou na jednotlivých územích lišit. V Čechách klesnou nejnižší noční teploty na hodnoty mezi 11 a 7 stupni Celsia. Obyvatelé Moravy a Slezska zažijí o něco teplejší noc s minimy v rozmezí od 14 do 10 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se pak během sobotního odpoledne vyšplhají na 18 až 23 stupňů Celsia.
Následující výhled od neděle do úterý slibuje postupnou proměnu povětrnostních podmínek. Na celém území České republiky se po tyto dny očekává převážně polojasná až oblačná obloha. Zejména na počátku tohoto období se na některých místech mohou ještě ojediněle vyskytnout přeháňky. Nejnižší noční teploty se v těchto dnech plošně udrží v rozmezí od 11 do 6 stupňů Celsia.
Nejvyšší denní teploty v neděli ještě zůstanou na hodnotách od 18 do 23 stupňů Celsia. V dalších dnech však rtuť teploměru naměří denní maxima v rozmezí 21 až 25 stupňů Celsia.
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Zdroj: Libor Novák