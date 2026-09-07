Úspěch AfD ve volbách otřásá Německem i zbytkem Evropy

Vítězství pravicově populistické strany Alternativa pro Německo (AfD) v regionálních volbách v Sasku-Anhaltsku vyvolalo na německé i evropské politické scéně značný ohlas. Analytici podle BBC označují volební úspěch za zásadní průlom a socio-politické zemětřesení. Volební lídr strany Ulrich Siegmund prohlásil, že AfD získala jasný mandát k vládnutí, přestože jí k těsnému dosažení absolutní většiny scházelo několik hlasů. Výsledek hlasování v jedné z nejmenších spolkových zemí má daleko větší význam, než by odpovídalo jejímu počtu obyvatel.
Volební výsledek okamžitě zvýšil tlak na oslabenou koaliční vládu v Berlíně i na samotného spolkového kancléře Friedricha Merze. Merz přitom v minulosti opakovaně sliboval, že popularitu radikální pravice výrazně oslabí. Politické problémy v Berlíně oslabují pozici Německa jako nejvýznamnějšího hráče v Evropské unii v době komplexní kontinentální krize. Zemi to navíc odvádí od řešení ruské agrese, obchodních sporů se Spojenými státy i ekonomické hrozby ze strany Číny.
Úspěch radikální pravice rovněž podněcuje hluboké tápání v celé společnosti, kde má historické dědictví nacistické minulosti stále značný dopad. Jedná se o první takto výrazné volební vítězství nacionálně-konzervativní strany s možností podílet se na regionální vládě od roku 1945. Německé úřady přitom označují některé části AfD včetně její saské organizace za pravicově extremistické a protidemokratické. Strana přesto v současnosti dosahuje nejvyšších preferencí i v celostátních průzkumech veřejného mínění.
Dění v Sasku-Anhaltsku vyvolalo reakce také za hranicemi Německa a zaujalo například amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten výsledky povolebních odhadů bezprostředně sdílel na své sociální síti Truth Social. Programové myšlenky AfD zaměřené proti imigraci a progresivismu úzce rezonují s rétorikou hnutí MAGA. Němečtí politici radikální pravice přebírají od Trumpa strategii zpochybňování nezávislosti médií či soudnictví, ačkoliv jeho jméno na veřejnosti raději přímo nezmiňují.
Výsledky voleb přivítaly rovněž reakce ze strany Ruské federace, reprezentované šéfem Ruského fondu přímých investic Kirillem Dmitrijevem. Dmitrijev označil volební úspěch za historický a současného německého kancléře přirovnal k nedávno odstoupivšímu britskému premiérovi Keiru Starmerovi. Moskva sleduje německé volby velmi pozorně, neboť Německo představuje největšího evropského dárce vojenské pomoci Ukrajině. AfD oproti tomu prosazuje zastavení dodávek zbraní Kyjevu, zrušení protiruských sankcí a návrat k levným dodávkám energií z Ruska.
Proruský postoj a příslib hospodářské stability nacházejí odezvu zejména ve východní části Německa, která zůstává chudší než západní spolkové země. Sasko-Anhaltsko patří k nejméně prosperujícím regionům v zemi, a to i přes obrovské finanční investice vynaložené na integraci od pádu Berlínské zdi. Mezi místními voliči se proto často objevuje takzvaná ostalgie, tedy stesk po relativní stabilitě komunistické éry. Tento pocit zklamání ze současného vývoje využívají právě alternativní politická hnutí.
Sledování německých voleb rezonuje i v Bruselu, který se připravuje na nadcházející volební období napříč dalšími členskými státy Evropské unie. Zástupci národně orientovaných stran, jako je šéf španělské formace Vox Santiago Abascal, označili vítězství AfD za velkou naději pro celou Evropu. Naopak francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad varoval před závažností situace a vzestupem krajní pravice. Samotná strana Marine Le Penové přitom v minulosti AfD ze společné frakce v Evropském parlamentu vyloučila pro její přílišnou radikalitu.
Vedení Evropské unie se obává, že růst nacionalistických stran naruší soudržnost sedmadvacítky v době výrazných vnějších hrozeb. Protirozdělující rétorika a euroskepticismus mohou oslabit schopnost Evropy čelit hospodářskému tlaku Číny nebo obchodní politice Washingtonu. Představitelé bezpečnostních složek zároveň varují, že oslabení sankcí a váhavý postoj k Severoatlantické alianci posilují pozici Moskvy. Jakékoliv rozkoly uvnitř aliančního bloku by podle nich mohly vést k dalším bezpečnostním rizikům pro evropský kontinent.
Evropští voliči se pod tlakem válečných konfliktů, ekonomické nejistoty a nekontrolované migrace cítí dlouhodobě opomenuti tradičními politickými stranami. Odklon k netradičním uskupením tak z jejich strany neznamená náhlou radikalizaci, ale spíše hledání alternativy ke stávajícímu establishmentu. Heslo saské kampaně AfD slibující, že všechno je možné, tak oslovilo široké skupiny obyvatel. Občané dávají najevo ochotu vyzkoušet dosud neprověřené síly v naději na zlepšení své životní úrovně.
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Německo , Friedrich Merz (CDU) , Alternativa pro Německo (AfD)
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