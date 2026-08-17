Nečekaná smrt slavné herečky. Zemřela Hayden Panettiere

Z Hollywoodu přišla velmi smutná zpráva. Ve věku pouhých 36 let a jen několik dní před svými narozeninami nečekaně zemřela americká herečka Hayden Panettiere. O úmrtí informovala americká televizní stanice ABC News.
"S obrovským smutkem sdílíme tragický odchod naší milované Hayden. Byla světlem a neuvěřitelnou přírodní silou, která přinášela nepopsatelnou lásku a radost všem, kdo ji znali, a milionům lidí, kteří ji sledovali na obrazovkách," uvedl otec Skip Panettiere ve zveřejněném prohlášení.
Rodina zesnulé herečky požádala o respektování soukromí, zatímco se bude vyrovnávat se ztrátou. Podrobnosti o okolnostech nečekaného úmrtí zatím nejsou známé.
Panettiere se před kamerou poprvé objevila už jako miminko v reklamě a následně se stala dětskou televizní hvězdou. Nejvíce ji proslavily role v televizních seriálech Hrdinové a Nashville. Ve druhém jmenovaném projektu ztvárnila postavu Juliette Barnesové, za kterou si vysloužila dvě nominace na Zlatý glóbus pro nejlepší herečku ve vedlejší roli.
Rodačka ze státu New York se úspěšně věnovala také zpěvu. V roce 1999 byla dokonce nominovaná na cenu Grammy za písničku k animovanému filmu Život brouka.
Pro média byly vděčným tématem její vztahy se slavnými osobnostmi. Panettiere hned dvakrát tvořila pár s ukrajinským světovým šampionem v boxu Vladimirem Kličkem. Dvojice se dokonce zasnoubila a dočkala dcery, která dostala jméno Kaya Evdokia. V létě 2018 následoval definitivní rozchod.
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Zdroj: Libor Novák