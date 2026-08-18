Počasí o nadcházejícím víkendu: Teploty budou citelně nižší než o tom uplynulém

Počasí bude o nadcházejícím víkendu citelně chladnější než v tom uplynulém. Denní maxima podle meteorologů tropickou hranici nepřekročí.
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude v sobotu oblačno až polojasno, na většině území se přitom ojediněle objeví přeháňky. V průběhu noci a brzkých ranních hodin musíme počítat až se zataženou oblohou a s četnějšími srážkami.
Noční minima poklesnou na 18 až 13 °C. Odpolední maxima vyšplhají na 22 až 27 °C. Přes den bude vanout mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který začne během večerních hodin slábnout. Předpokládané srážkové úhrny se budou pohybovat v rozmezí od 0 do 15 mm.
V neděli převládne polojasné počasí a srážky se objeví pouze výjimečně. V úvodu nového týdne se však obloha opět zatáhne a na většině území se postupně rozprší, přičemž vyloučeny nejsou ani ojedinělé bouřky.
Zatímco v neděli se denní teploty ještě udrží mezi 22 a 27 °C, v dalších dnech rtuť teploměru klesne na 18 až 23 °C, pouze na jihovýchodě může dosáhnout hodnot kolem 25 °C. Noční teploty se budou pohybovat od 17 do 12 °C.
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Počasí přineslo do Česka v uplynulém týdnu rekordní tropy i mrazy
Sever Čech zažil v uplynulém týdnu výrazné teplotní výkyvy, kdy se střídala tropická horka s nočními mrazy. Zatímco denní maxima stoupala velmi vysoko, noční a ranní minima vykazovala značné rozdíly v závislosti na konkrétní lokalitě a nadmořské výšce.
Zdroj: Libor Novák