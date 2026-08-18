Deštivé počasí dorazilo. Meteorologové řekli, kde napršelo nejvíc

Pondělí přineslo výraznou změnu počasí v Česku. Po dlouhé době zapršelo víceméně na celém území republiky, potvrdili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na vyřešení problému se suchem to však ani zdaleka nestačilo.
Podle meteorologů je z celkových srážkových úhrnů patrné, že pondělní bouřky a přeháňky pomohly se suchem jen výjimečně. Lokálně se totiž úhrny velmi lišily. "Alespoň 20 mm (stále mnohonásobně pod deficitem, který v krajině máme) spadlo jen přibližně na 5-10 % území. Pro úhrny nad 30 mm to budou pak jen jednotky procent," uvedl hydrometeorologický ústav.
Na polovině území republiky nicméně spadlo alespoň šest milimetrů srážek. V rámci krajů napršelo nejvíce v Libereckém kraji, kde bylo na většině území zaznamenáno alespoň 10 mm srážek. V západní polovině kraje na Českolipsku to bylo plošně i kolem 45 milimetrů.
"Nejméně, tedy maximálně jednotky milimetrů, napršelo například na částech Vysočiny, na Tachovsku, Kounovsku, Jičínsku, kolem Lipna nebo severně od Žlutic. Nejvyšší úhrny na stanicích jsme pak zaznamenali v ústecké části Krušných hor. Stanice Sněžník zaznamenala dokonce 91,7 mm srážek, okolní stanice pak mezi 50 mm a 70 mm," sdělili meteorologové.
"Uvidíme, co přinesou další dny, ale výraznější a plošné srážky v dalších dnech nečekáme. Dobrá zpráva ale je, že s ohledem na synoptickou situaci víceméně každý den alespoň lokální srážky očekáváme," dodali.
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Zdroj: Libor Novák