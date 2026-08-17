USA tlačí na Netanjahua, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy

Libor Novák

17. srpna 2026 20:03

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi
Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi Foto: Prime Minister of Israel

Americký zmocněnec a zeť prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner se v Jeruzalémě zúčastnil více než čtyřhodinového jednání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Během schůzky vyvíjel na izraelského lídra tlak, aby nestavěl překážky mírovému plánu pro Pásmo Gazy. Jednání se zúčastnil také ředitel Rady míru (Board of Peace) Nickolay Mladenov, který předtím absolvoval rozhovory se zástupci Hnutí palestinského odporu v Egyptě.

Klíčovým sporným bodem vyjednávání zůstává posloupnost kroků při stahování armády a odzbrojování. Zatímco Izrael požaduje úplné odzbrojení ozbrojených skupin v Gaze ještě před začátkem jakéhokoli stahování svých jednotek či rekonstrukčních prací, palestinská strana podmiňuje odzbrojení postupným a fázovaným odchodem izraelských sil.

Postoj izraelského premiéra ovlivňuje také vnitropolitická situace a blížící se parlamentní volby plánované na konec října. Netanjahu čelí poklesu preferencí v průzkumech veřejného mínění a snaze udržet si přízeň pravicových voličů, kvůli čemuž odmítá dělat ústupky před konáním voleb.

Vojenský přehled zároveň poukazuje na časté využívání hrozeb ze strany Donalda Trumpa vůči zahraničním partnerům i protivníkům. Od začátku svého druhého funkčního období americký prezident nařídil vojenské údery v sedmi zemích a možnost použití síly naznačil u několika dalších států včetně dlouholetých spojenců. Analýzy nicméně upozorňují, že ostrá rétorika šéfa Bílého domu často nevede k následné reálné vojenské akci ani v případech, kdy protistrana na jeho požadavky nepřistoupí.

Představitelé íránských Islámských revolučních gard současně odmítli tvrzení Donalda Trumpa o existenci přímého tajného komunikačního kanálu mezi oběma stranami. Mluvčí gard označil prohlášení za nepravdivá a zdůraznil, že diplomatická vyjednávání nespadají do kompetence této vojenské složky. Propojení vyvrátily i odkazem na dřívější porušování závazků ze strany Washingtonu.

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Zdroj: Libor Novák

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