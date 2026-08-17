Muzea a galerie budou jednou měsíčně přístupné zdarma, oznámilo ministerstvo

Kulturní instituce se musí několikrát do roka připravit na velký zájem návštěvníků. Státní muzea a galerie po celém Česku totiž budou každou první neděli v měsíci přístupné zdarma, rozhodlo ministerstvo kultury.
Ministerstvo kultury v pondělí na facebooku oznámilo, že otevře stálé expozice zapojených státních muzeí a galerií každou první neděli v měsíci zdarma. Poprvé budou mít lidé příležitost v neděli 6. září. Do konce letošního roku se volné vstupy uskuteční i 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Stejný režim má pokračovat i v příštích letech.
"Ministerstvo kultury tak navazuje na jarní pilotní projekt volných nedělních vstupů a zároveň plní další bod programového prohlášení vlády v oblasti dostupné kultury. Nově může první neděli v měsíci navštívit zapojené stálé expozice zdarma každý bez rozdílu věku," uvedl úřad na sociální síti.
"Cílem je zpřístupnit kulturu co nejširšímu okruhu lidí a dát veřejnosti další příležitost pravidelně navštěvovat muzea a galerie. Volné neděle mohou být příležitostí vrátit se na oblíbená místa, poznat stálé sbírky nebo objevit muzeum či galerii, kam se návštěvníci dosud nevydali," dodalo ministerstvo.
Volný vstup se bude týkat Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Národního muzea, Muzea umění Olomouc či Národního technického muzea. Zámek Vrchotovy Janovice se kvůli sezonnímu provozu letos zapojí pouze v září a říjnu.
Ministerstvo lidem doporučilo, aby si před návštěvou zkontrolovali aktuální otevírací dobu a rozsah přístupných expozic na webových stránkách konkrétního muzea nebo galerie.
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Zdroj: Libor Novák