Klempíře očekávají na festivalu ve Varech. Ministr potvrdil účast

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. července 2026 21:59

Oto Klempíř (ministr kultury)
Oto Klempíř (ministr kultury) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se po návštěvě folklorního festivalu ve Strážnici, kde se dočkal pískotu, chystá na další významnou kulturní událost, na které se může setkat s hlasitými kritiky. Podle dostupných informací nemá chybět na pátečním slavnostním zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. 

Potvrdili to pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. "Ministři kultury byli vždy v minulosti hosty slavnostního zahájení, tento režim zachováváme a účast ministra kultury na letošním slavnostním zahájení je potvrzena," uvedla mluvčí akce Uljana Donátová pro web novinky.cz. 

Nejslovutnějším hostem letošního ročníku festivalu bude bezpochyby Dustin Hoffman, který si na slavnostním zahájení 60. ročníku karlovarského festivalu převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Při této příležitosti bude v rámci filmové přehlídky uveden jeho průlomový snímek Absolvent režiséra Mikea Nicholse, který vznikl podle stejnojmenného románu Charlese Webba.

Už dříve se návštěvníci dozvěděli, že do Karlových Varů letos dorazí herci Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová, kteří mají dohromady na kontě čtyři oscarové nominace. Oba si převezmou Cenu prezidenta. 

Letošní jubilejní ročník karlovarského filmového festivalu začne v lázeňském městě už tento týden. Konkrétně proběhne ve dnech 3. až 11. července. 

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