Ukrajinské drony zaútočily v Tatarstánu. Nálet prý trval hodiny

Při masivním ukrajinském bezpilotním útoku na ruskou Republiku Tatarstán zahynulo nejméně 13 lidí včetně jednoho dítěte a dalších více než sedm desítek osob utrpělo zranění. Podle ruských úřadů jde o jeden z nejtragičštějších úderů na území Ruské federace od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu. V regionu byl v souvislosti s neštěstím vyhlášen smutek.
Cílem nočního a ranního náletu se stalo průmyslové město Nižněkamsk, které leží více než 1 100 kilometrů od ukrajinských hranic. Ukrajinské ozbrojené síly potvrdily zásah tamní rafinérie Taneco a výrobce obranných technologií FirePoint dodal, že k úderu byly použity jeho drony typu FP-1. Kyjev přitom v poslední době stupňuje útoky na zařízení, která podle něj finančně i logisticky podporují ruskou vojenskou mašinérii.
Místní zdroje popisují několikahodinový nálet, po němž nad městem stoupaly husté sloupy dýmu a plameny za doprovodu sirén varujících před vzdušným nebezpečím. Ruský Vyšetřovací výbor uvedl, že zasaženy byly jak průmyslové objekty, tak obytné čtvrti s civilním obyvatelstvem. Hlava Tatarstánu Rustam Minnichanov i starosta Nižněkamsku Radmir Beljajev vyjádřili soustrast rodinám obětí a označili událost za nesmírnou tragédii.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že protivzdušná obrana během stejné noci zlikvidovala přes 450 ukrajinských bezpilotních prostředků. Ukrajině se stále častěji daří provádět úspěšné dálkové údery na ropné rafinérie, sklady a energetickou infrastrukturu hluboko uvnitř ruského území, což s sebou přináší i rostoucí civilní oběti.
Útoky se však odehrávají na pozadí nepřetržitých ruských vzdušných úderů na ukrajinská města. Jen z minulého týdne pochází zpráva o kombinovaném náletu dronů a raket na Kyjev, který si vyžádal 21 lidských životů, a během poslední noci zemřelo při ruském dělostřeleckém ostřelování Charkova dalších pět civilistů.
Související
Ekonomické škody ani nespokojenost Rusů k zastavení bojů nestačí. Putin stál věří, že zvítězí
Kyjev čelil dalšímu ničivému útoku. Zemřelo i dítě
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Kanaďanům dochází trpělivost. Pochybují o kapacitách hasičů, požáry začínají hasit sami
před 1 hodinou
Ukrajinské drony zaútočily v Tatarstánu. Nálet prý trval hodiny
před 1 hodinou
Dostupná ložiska mizí. Severní moře se stává rájem robotů a dronů
před 2 hodinami
Čína kvůli mohutnému tajfunu evakuovala milion lidí
před 2 hodinami
Zemřel legendární spisovatel Vladimír Páral
před 3 hodinami
Tragédie v Praze. Při zkoušce prasklo potrubí, jeden člověk zemřel
před 3 hodinami
Ekonomické škody ani nespokojenost Rusů k zastavení bojů nestačí. Putin stál věří, že zvítězí
před 3 hodinami
Počasí aktuálně: Meteorologové varují před vedry a požáry na dalších místech
před 4 hodinami
Počasí láme jeden rekord za druhým. Historicky nejvyšší teploty hlásí oceány i celá Evropa
před 4 hodinami
Patová situace: Írán s USA mluvit nechce, trvá a podmínkách, na které Trump nepřistoupí
před 5 hodinami
Ztratí klíčového spojence? Netanjahu riskuje otevřený konflikt s Trumpem
před 6 hodinami
Teherán předložil seznam podmínek pro otevření Hormuzského průlivu. Ceny ropy rostou
před 7 hodinami
Netanjahu: Izrael odmítl Trumpův mírový plán pro Pásmo Gazy
před 8 hodinami
Předpověď počasí na nový týden. Orámují ho tropy
včera
Problém číst či soustředit se. Princezna Kate zavzpomínala na boj s rakovinou
včera
Vedra a sucho dál sužují zemi. Stát se snaží pomoci se zadržováním vody v krajině
včera
Knihovna bez Havla. Začne nová éra, dohoda s Havlovou nevyšla
včera
Důchody se v lednu zvýší. Juchelka představil první odhady
včera
Ještě letos vyprší platnost téměř 300 tisíc řidičáků. Na úřad kvůli výměně nemusíte
včera
EU prověřuje podezřelé IT dotace na Slovensku. Sousedům hrozí sankce
Evropská komise potvrdila, že ví o možných nesrovnalostech u projektů digitalizace financovaných ze slovenského plánu obnovy. Slovensko bude muset u závěrečné deváté žádosti o platbu prokázat, že sporné investice splnily stanovené cíle, přičemž Brusel zohlední i výsledky auditů. Pokud se potvrdí podvod, korupce nebo střet zájmů, které slovenské úřady nenapraví, může Komise krátit evropskou podporu a požadovat vrácení peněz.
Zdroj: Lucie Podzimková