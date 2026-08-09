Problém číst či soustředit se. Princezna Kate zavzpomínala na boj s rakovinou

Celý svět před časem s napětím sledoval boj britské princezny Kate se zákeřnou rakovinou. Dobře to naštěstí dopadlo, takže manželka prince Williama může s ostatními pacienty sdílet své osobní zkušenosti.
Princezna z Walesu, vlastním jménem Kate Middleton, má za sebou nejtěžší roky ve svém životě. Manželce následníka trůnu byla - stejně jako jeho otci Karlovi III. - předloni diagnostikována rakovina.
Trojnásobná maminka to přiznala po mnoha spekulacích koncem března 2024. V září téhož roku pak oznámila úspěšné ukončení chemoterapie, přičemž od té doby následoval pozvolný návrat k plnění povinností člena královské rodiny. V jejich rámci navštěvuje i zdravotnická zařízení, přičemž vzpomíná na vlastní zkušenosti z léčby.
Nejnověji se budoucí královna zmínila o tom, s čím měla nečekaný problém, když se snažila zbavit zákeřné nemoci. "Nedokázala jsem se na nic soustředit, nezvládala jsem ani číst," nechala se slyšet.
Momentálně je Kate zpátky v perfektní kondici. Letos dokonce podnikla první oficiální zahraniční cestu od diagnózy. Konkrétně zavítala do Itálie.
Poslední oficiální cestu jako představitelka britské monarchie podnikla princezna v prosinci 2022 do Spojených států amerických, kde doprovázela manžela. Od té doby krátce navštívila Francii a Jordánsko, z Británie vycestovala také na rodinné dovolené.
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Zdroj: Lucie Podzimková