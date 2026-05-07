Zlomový moment po vítězství nad nemocí. Princezna Kate se chystá do Itálie

Lucie Podzimková

7. května 2026 21:22

Princezna Kate

Dobré zprávy přicházejí v tomto týdnu z útrob britské královské rodiny. Po potvrzení dalšího těhotenství princezny Eugenie oznámila monarchie, že princezna Kate se chystá na první oficiální zahraniční cestu ve jménu krále Karla III. od okamžiku, kdy překonala vážnou nemoc. Informovala o tom BBC

Princezna z Walesu se příští týden vydá do Itálie, konkrétně do města Reggio Emilia v provincii Emilia-Romagna. Na dvoudenní návštěvě ve dnech 13. a 14. května podpoří svou kampaň pro vzdělávání v raném dětství. Kate se podle mluvčího Kensingtonského paláce na cestu na Apeninský poloostrov moc těší. 

Poslední oficiální cestu jako představitelka britské monarchie podnikla princezna v prosinci 2022 do Spojených států amerických, kde doprovázela manžela. Od té doby krátce navštívila Francii a Jordánsko, z Británie vycestovala také na rodinné dovolené. 

Dvoudenní návštěva Itálie znamená další etapu v rámci návratu manželky prince Williama k plnění povinností v rámci královské rodiny. Pro monarchii je to důležité, protože Catherine se řadí mezi nejpopulárnější členy rodiny v řadách veřejnosti, upozornila BBC. 

Princezna z Walesu, vlastním jménem Kate Middleton, má za sebou nejtěžší roky ve svém životě. Manželce následníka trůnu byla - stejně jako jeho otci Karlovi III. - předloni diagnostikována rakovina. Trojnásobná maminka to přiznala po mnoha spekulacích koncem března 2024. V září téhož roku pak oznámila úspěšné ukončení chemoterapie, přičemž od té doby následoval pozvolný návrat k plnění povinností člena královské rodiny. 

Kate naváže na poslední a úspěšnou zahraniční cestu zástupce monarchie, kterou byla návštěva samotného panovníka a jeho ženy Camilly v USA. Uskutečnila se v minulém týdnu. 

