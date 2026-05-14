Princezna Kate září na návštěvě Itálie. Poradce vysvětlil, čím je důležitá

Princezna Kate ve středu k velké radosti přítomných zahájila dvoudenní návštěvu Itálie, která je zásadním milníkem během jejího návratu k pracovním povinnostem po boji s vážnou nemocí. Ve městě Reggio Emilia se dočkala velkolepého a vřelého uvítání, informovala BBC.
V ulicích se ozývaly výkřiky a jásot, princeznu uvítal i nápis "Ciao Kate". Manželka následníka britského trůnu ochotně pózovala na společné fotografie s lidmi a podávala si ruce s lidmi, kteří se na ni přišli podívat. Podle BBC působila odpočatým dojmem a dočkala se přivítání hodného filmové hvězdy.
"Catherine je tady v Itálii velmi populární," uvedl místní novinář Paolo Rosato a připodobnil ji k tragicky zesnulé princezně Dianě, mamince jejího manžela. "Italové vnímají Kate jako pokračování příběhu Diany," zmínil žurnalista. "Myslím, že královská rodina má stále důležitou roli v britské kultuře," konstatoval Michael Cocchi, jenž přivezl květiny z nedaleké Parmy.
Dvoudenní návštěva Itálie znamená další etapu v rámci návratu princezny Kate k plnění povinností v rámci královské rodiny. Pro monarchii je to důležité, protože Catherine se řadí mezi nejpopulárnější členy rodiny v řadách veřejnosti, uvedla BBC již před několika dny. Podobně se vyjádřil i její blízký spolupracovník.
"Není pochyb, že jde o velkou chvíli pro princeznu. Bude v roce 2026 spousta zajímavých okamžiků, ale první oficiální zahraniční návštěva po zotavení je pro ni velmi významným momentem," řekl poradce budoucí královny pro britskou veřejnoprávní stanici.
Poslední oficiální cestu jako představitelka britské monarchie podnikla princezna v prosinci 2022 do Spojených států amerických, kde doprovázela manžela. Od té doby krátce navštívila Francii a Jordánsko, z Británie vycestovala také na rodinné dovolené.
Princezna z Walesu, vlastním jménem Kate Middleton, má za sebou nejtěžší roky ve svém životě. Manželce následníka trůnu byla - stejně jako jeho otci Karlovi III. - předloni diagnostikována rakovina. Trojnásobná maminka to přiznala po mnoha spekulacích koncem března 2024. V září téhož roku pak oznámila úspěšné ukončení chemoterapie, přičemž od té doby následoval pozvolný návrat k plnění povinností člena královské rodiny.
