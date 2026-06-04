Izrael otočil. Bude pokračovat v útocích na Libanon, příměří navzdory

Izraelský ministr obrany Israel Katz oznámil, že armáda bude pokračovat v pozemních operacích a ostřelování v jižním Libanonu, a to pouze několik hodin poté, co Izrael a Libanon vyjádřily souhlas s realizací příměří podporovaného Spojenými státy.
Izraelské síly se podle něj v této fázi nestáhnou z bezpečnostní zóny až po takzvanou žlutou linii, což zahrnuje i oblast hradu Beaufort, a statisíce vysídlených obyvatel se prozatím nebudou moci vrátit do svých domovů. Katz zároveň zdůraznil, že židovský stát si s americkou podporou zachovává plnou svobodu akce k úderům na Bejrút, pokud by došlo k ostřelování izraelských komunit či území.
Varování před pohybem na jih od řeky Zahrani vydala také samotná izraelská armáda, která potvrdila pokračování bojových operací zaměřených na likvidaci teroristické infrastruktury. Oficiální libanonská tisková agentura následně informovala o několika zraněných po nových izraelských úderech v oblastech Súr a Nabatíja.
Tyto incidenty přicházejí bezprostředně po čtvrtém kole washingtonských rozhovorů, kde se zástupci obou vlád dohodli na podmíněném příměří, které předpokládá úplné zastavení palby ze strany milicí Hizballáh, stažení všech jeho bojovníků z oblastí jižně od řeky Lítání a zavedení pilotních bezpečnostních zón pod plnou kontrolou libanonské armády.
Samotné hnutí Hizballáh se k dohodě, na jejímž vyjednávání se přímo nepodílí, oficiálně nevyjádřilo. Velitel jednotek Quds íránských revolučních gard Esmáíl Qáání však s odvoláním na postoj libanonského hnutí uvedl, že minimálním požadavkem odporu je stažení izraelského režimu do pozic, které zastával před začátkem čtyřicetidenní války. Zopakoval také, že podpora libanonského odporu je povinností a odstranění Izraele z regionu zůstává dosažitelným cílem.
Nové napětí na Blízkém východě, zejména íránské útoky na Kuvajt, okamžitě vyvolalo reakci na komoditních trzích, kde ceny ropy vzrostly o téměř dvě procenta. Ceny černého zlata sice po zprávách o schválení libanonského příměří opět poklesly o více než jedno procento, situace však zůstává kvůli incidentům z posledních dní nestabilní. Kuvajtské úřady oznámily, že po íránském dronovém a raketovém útoku, který poškodil letištní budovy i diplomatické mise, musel být dočasně přerušen provoz na mezinárodním letišti, ale aerolinie Kuwait Airways a Jazeera Airways již lety obnovily.
Zatímco íránské revoluční gardy odmítají odpovědnost za zásah kuvajtského letiště a vinu připisují selhání amerických obranných raket, Pentagon toto tvrzení odmítl s tím, že íránské drony cílily na letiště záměrně. Íránská média navíc informovala o útocích gard na velitelství americké Páté flotily v Bahrajnu, leteckou základnu a plavidlo, což však americké centrální velitelství popřelo a naopak oznámilo provedení nových obranných úderů v jižním Íránu.
Americký prezident Donald Trump přesto optimisticky naznačil, že k zásadnímu pokroku v jednáních, do kterých je podle něj zapojen i íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí, by mohlo dojít již během nadcházejícího víkendu.
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Zdroj: Libor Novák