Trumpovi může jít o život. Íránci ho chtějí zlikvidovat, domnívá se Izrael

Íránci hodlají nadále usilovat o život amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle izraelských zpravodajců pracují v Teheránu na příslušném plánu. Sám Trump si podle všeho uvědomuje, že by ho nepřátelé rádi zlikvidovali.
Jak informoval prestižní americký deník Wall Street Journal, Izrael měl americkým partnerům předat informace zpravodajských služeb, podle nichž připravuje Teherán nový plán atentátu na prezidenta Trumpa. Šéf Bílého domu si ostatně ve čtvrtek telefonoval s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.
Sám Trump ve středu zmínil, že Íránci ho nadále chtějí zprovodit ze světa. "Jsem na každém jejich seznamu. Dnes ráno jsem viděl, že jsem na úplně každém z jejich seznamů. Zatím jsem měl asi trochu štěstí, ale to možná nebude trvat příliš dlouho," nechal se slyšet.
Šéf Bílého domu se do Íránců ostře pustil v úterý na summitu NATO, když mluvil o tom, že příměří na Blízkém východě je u konce. "Už s nimi nechci uzavřít dohodu, je to špína. Jsou to nemocní lidé. Vedou je nemocní lidé. A jsou to zlí a násilní lidé. Kdyby měli jadernou zbraň, tak ji použijí," uvedl. "Je to ztráta času s nimi jednat. Jsou to lháři," prohlásil na adresu Teheránu.
"Uděláme dohodu, všichni souhlasí, žádné jaderné zbraně. Oni vylezou ven, promluví s novináři a řeknou, že jsme o tom ani nemluvili. Je s nimi něco špatně. Jsou to blázni," pokračoval Trump. "Je mi to jedno, můžou jednat. Myslím, že se jen plýtvá časem. Je to jen banda lhářů," konstatoval.
Po přistání letounu Air Force One na americké půdě už ale Trump tvrdil novinářům, že Írán chce "strašně uzavřít dohodu". "Já jen nevím, jestli mi (Íránci) stojí za dohodu. Nevím, zda ji budou dodržovat," poznamenal.
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Zdroj: Jan Hrabě