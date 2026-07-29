Kavinsky rozesmutnil Francii. Smrt producenta komentoval i Macron

Světovou hudební scénu zasáhla velmi smutná zpráva. Jen pár dní před 51. narozeninami náhle zemřel francouzský DJ a producent Kavinsky, jehož proslavil hit Nightcall. O úmrtí hudebníka informovala například britská BBC.
O úmrtí světoznámého diskžokeje a producenta jako první informovala pařížská prokuratura, která uvedla, že umělec byl nalezen bez známek života na místě svého bydliště ve francouzské metropoli. Záchranáři na místě nenašli nic podezřelého, prokuratura nicméně otevřela vyšetřování příčiny smrti.
Kavinsky si podle informací francouzského deníku Le Figaro v posledních dnech stěžoval na opakující se bolesti hlavy. Spekuluje se tak o tom, že příčinou úmrtí mohla být mrtvice.
Smutná středeční zpráva zasáhla i nejvyšší představitele francouzského státu. "Kavinsky, navždy zdroj francouzské hrdosti," napsal prezident Emmanuel Macron na svém oficiálním facebookovém profilu.
Kavinsky, vlastním jménem Vincent Belorgey, se narodil 31. července 1975 v Seine-Saint-Denis v sousedství Paříže. Velkou uměleckou kariéru začal v nultých letech, kdy předskakoval Daft Punk, k nimž byl často přirovnáván. Celosvětově ho proslavil hit Nightcall z roku 2010, který byl součástí soundtracku filmu Drive s hvězdným hollywoodským hercem Ryanem Goslingem v hlavní roli.
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Zdroj: Libor Novák