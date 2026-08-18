Exministr Blažek komentoval rozhodnutí Ústavního soudu

Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek narazil u Ústavního soudu s námitkami ohledně vyšetřování bitcoinové kauzy, v níž byl nedávno obviněn. Někdejší politik nenechal rozhodnutí bez reakce.
"Ústavní soud soud se stížností odmítl věcně zabývat s odkazem na zásadu jeho zdrženlivosti v rozhodování v této fázi trestního řízení. Námitky je podle něj třeba nejprve směřovat k trestnímu soudu," napsal Blažek na sociální síti X.
Exministr zdůraznil, že ústavní soudci nekonstatovali nic o jeho případné vině v případu. "Jde o rozhodnutí procesní, nikoli hodnotící, jež nezbývá než vzít na vědomí a postupovat v jeho smyslu," dodal.
Kromě Blažka neuspěli se stížností ani advokát Kárim Titz a programátor Tomáš Jiřikovský, informoval web novinky.cz. Bývalý ministr si stěžoval na rozsáhlé porušení ústavně garantovaných práv, když tvrdil, že policisté a státní zástupci mu znemožnili se účinně hájit. Někdejšímu politikovi vadila také medializace kauzy.
"Protiústavní vadu spatřuje stěžovatel v opakovaných vyjádřeních orgánů činných v trestním řízení, které svědčí o tom, že je o vině stěžovatele již rozhodnuto, či tento dojem alespoň vzbuzují v široké veřejnosti," uvedl Blažek ve stížnosti.
Státní zástupkyně na konci července podala obžalobu v bitcoinové kauze na čtyři obviněné fyzické osoby. Bývalý ministr spravedlnosti Blažek a jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel jsou obviněni z toho, že se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu, přičemž záměrně porušili povinnosti úředních osob. Oběma je navržen trest odnětí svobody na šest a půl roku a milionové peněžité tresty.
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