Exministr Blažek si stěžoval u Ústavního soudu. Narazili i další obvinění

Exministr spravedlnosti Pavel Blažek narazil u Ústavního soudu s námitkami ohledně vyšetřování bitcoinové kauzy, v níž byl nedávno obviněn, takže mu hrozí více než šest let za mřížemi.
Kromě Blažka neuspěli se stížností ani advokát Kárim Titz a programátor Tomáš Jiřikovský, informoval web novinky.cz. Bývalý ministr si stěžoval na rozsáhlé porušení ústavně garantovaných práv, když tvrdil, že policisté a státní zástupci mu znemožnili se účinně hájit. Někdejšímu politikovi vadila také medializace kauzy.
"Protiústavní vadu spatřuje stěžovatel v opakovaných vyjádřeních orgánů činných v trestním řízení, které svědčí o tom, že je o vině stěžovatele již rozhodnuto, či tento dojem alespoň vzbuzují v široké veřejnosti," uvedl Blažek ve stížnosti.
Státní zástupkyně na konci července podala obžalobu v bitcoinové kauze na čtyři obviněné fyzické osoby. Jiřikovskému je kladeno za vinu, že mezi lety 2014 až 2016 provozoval darknetové tržiště, kde proběhlo větší množství obchodů s omamnými a psychotropními látkami. Došlo tak k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve výši zhruba 12 milionů korun. Jiřikovskému hrozí až 20 let odnětí svobody a propadnutí majetku.
"Dále je témuž obviněnému kladena za vinu legalizace výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm, kdy součástí tohoto jednání je i darování 468,468 BTC, což představovalo více než 960 mil. Kč, Ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025. Toto jednání je posouzeno jako zvlášť závažný zločin legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 2 alinea prvá, odst. 4 písm. b), odst. 5 písm. b), c) trestního zákoníku, a je za něj navrhováno uložení dalšího trestu odnětí svobody v trvání 9 let," sdělil vrchní zástupce Radim Dragoun.
Bývalý ministr spravedlnosti Blažek a jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel jsou obviněni z toho, že se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a s darováním bitcoinů ministerstvu, přičemž záměrně porušili povinnosti úředních osob. Oběma je navržen trest odnětí svobody na šest a půl roku a milionové peněžité tresty.
Čtvrtým obviněným má být advokát Kárim Titz, jenž je označován za organizátora legalizace výnosů z trestné činnosti. Kromě toho se měl v březnu a dubnu loňského roku podílet legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu 40 BTC. "Obviněnému je navrhováno uložení úhrnného trestu odnětí svobody v trvání 8 let, peněžitého trestu v celkové výši v desítkách mil. Kč a zákaz činnosti na dobu 8 let," dodal Dragoun.
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Zdroj: Libor Novák