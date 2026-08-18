Pondělní počasí pomohlo. Déšť ukončil výstrahu před požáry

Pondělní deštivé počasí nepomohlo jen zmírnit letošní mimořádné sucho. Ulevit se mohlo také hasičům, protože Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v reakci na srážky z posledních hodin zrušil výstrahu před nebezpečím vzniku a šíření požárů.
Potvrzuje to pohled na aktuální výstražnou mapu hydrometeorologického ústavu, na které je celé území republiky vybarveno zeleně. To znamená, že momentálně není v platnosti žádné oficiální varování meteorologů, tedy ani to před požáry.
Dokud bylo v platnosti, doporučovalo se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé se také měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohly být vydány.
Podle meteorologů je z celkových srážkových úhrnů patrné, že pondělní bouřky a přeháňky pomohly se suchem jen výjimečně. Lokálně se totiž úhrny velmi lišily. "Alespoň 20 mm (stále mnohonásobně pod deficitem, který v krajině máme) spadlo jen přibližně na 5-10 % území. Pro úhrny nad 30 mm to budou pak jen jednotky procent," uvedl hydrometeorologický ústav.
Na polovině území republiky nicméně spadlo alespoň šest milimetrů srážek. V rámci krajů napršelo nejvíce v Libereckém kraji, kde bylo na většině území zaznamenáno alespoň 10 mm srážek. V západní polovině kraje na Českolipsku to bylo plošně i kolem 45 milimetrů.
"Nejméně, tedy maximálně jednotky milimetrů, napršelo například na částech Vysočiny, na Tachovsku, Kounovsku, Jičínsku, kolem Lipna nebo severně od Žlutic. Nejvyšší úhrny na stanicích jsme pak zaznamenali v ústecké části Krušných hor. Stanice Sněžník zaznamenala dokonce 91,7 mm srážek, okolní stanice pak mezi 50 mm a 70 mm," sdělili meteorologové.
"Uvidíme, co přinesou další dny, ale výraznější a plošné srážky v dalších dnech nečekáme. Dobrá zpráva ale je, že s ohledem na synoptickou situaci víceméně každý den alespoň lokální srážky očekáváme," dodali.
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