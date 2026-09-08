V Kladně hoří obchod Lidl, škoda jde do desítek milionů

Prodejnu obchodního řetězce Lidl zachvátil krátce po půlnoci rozsáhlý požár. Již po příjezdu první jednotky požární ochrany na místo plameny šlehaly ze střešní konstrukce objektu. Velitel zásahu kvůli rozsahu oheň zpočátku klasifikoval druhým a následně třetím stupněm požárního poplachu.
Do záchranné akce se zapojilo celkem 18 požárních jednotek, které proti plamenům nasadily 10 vodních proudů. Hasiči na místě využívali mimo jiné čtyři kusy výškové techniky, mobilní operační středisko a jednotku předurčenou na ochranu obyvatelstva. K monitorování celého prostoru shora byly nasazeny také dva drony a vodu zasahující složky doplňovaly ze dvou přilehlých hydrantů.
Zásah v bezprostřední blízkosti požáru si vyžádal evakuaci přilehlé budovy ubytovny, ze které muselo být vyvedeno celkem 53 osob. Pro evakuované obyvatele přistavily záchranné složky dva evakuační autobusy, které jim poskytly dočasné zázemí. Vzhledem ke složitosti situace zřídil velitel zásahu zvláštní štáb a celé požářiště rozdělením rozčlenil na čtyři samostatné úseky.
Předběžná výše materiální škody byla vyšetřovateli ve spolupráci s majitelem vyčíslena na 120 milionů korun. Během náročného zásahu musel být využit také protiplynový automobil, který na místo dovezl náhradní tlakové lahve se vzduchem pro dýchací techniku zasahujících členů jednotlivých sborů.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu krátce po druhé hodině ranní, kdy velitel zásahu oficiálně vyhlásil jeho lokalizaci. Lidé z evakuované ubytovny se následně mohli bezpečně vrátit zpět do svých domovů a část zásahových jednotek se začala postupně vracet na své domovské základny.
Na místě požářiště nadále pokračují dohašovací práce. K objektu zamířila těžká technika ze Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky z dislokace Zbiroh. Tato specializovaná technika pomáhá s rozebíráním poškozené konstrukce haly, což zasahujícím složkám umožní vyhledat a definitivně uhasit skrytá ohniska.
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Zdroj: Libor Novák