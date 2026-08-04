Vlaky mezi Kolínem a Kutnou Horou zrychlí a přestanou ovlivňovat provoz na koridoru

Správa železnic podepsala smlouvu na rekonstrukci úseku mezi Kolínem a Kutnou Horou. Provedou ji společnosti STRABAG Rail, Elektrizace železnic Praha, EUROVIA CZ, EUROVIA Železniční stavby a GJW Praha, které podaly nejvýhodnější nabídku ve výši 1,656 miliardy korun. To je o více než pětinu nižší cena, než byl cenový strop. Vlaky mezi dvěma významnými centry středních Čech výrazně zrychlí, díky nové propojce se už nebudou blokovat se spoji na koridoru. Informovalo o tom ministerstvo dopravy.
Stavbaři zrenovují téměř devět kilometrů dlouhý úsek. Obnova trati společně s instalací moderního zabezpečovacího zařízení umožní zvýšit rychlost vlaků až na 160 km/h. Spoje jedoucí ve směru do Kutné Hory využijí novou Hlízovskou spojku, díky tomu nebudou křížit trasu vlaků na hlavním koridoru. Zmizí tak jedno z úzkých hrdel české železnice.
Zastávka v Hlízově získá moderní nástupiště, ze kterých cestující pohodlně nastoupí do vlaků. K dispozici zde budou mít nové přístřešky a informační a kamerový systém.
Jako první přijdou na řadu přeložky inženýrských sítí a začne se budovat technologický objekt pro zabezpečovací zařízení. Samotná stavba potrvá dva roky.
Nejvyšší přípustná cena v tendru byla 2,120 miliardy korun. Vítězná nabídka byla téměř o půl miliardy nižší.
Akce bude finančně podpořena z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury.
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Zdroj: Jan Hrabě