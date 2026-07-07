Začala výluka na hlavním železničním koridoru. Cestující musí počítat se zpožděním

Provoz vlaků na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a východními Čechami a Moravou v červenci ovlivní stavební práce Správy železnic. Cestující musí počítat s dvěma fázemi omezení, z nichž první už začala, a také se zpožděními.
V první fázi od 5. do 21. července bude omezen provoz v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem, od 22. července se výluka prodlouží až do Přelouče. V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín – Pardubice hl.n. – Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
Výluky budou probíhat vždy na jedné traťové koleji. Správa železnic během nich zajistí výměnu kolejnic, jejich broušení a poté provedení směrové a výškové úpravy koleje.
Vzhledem k omezené kapacitě trati mohou dálkové vlaky Českých drah při průjezdu opravovanými úseky navýšit zpoždění až o 15 minut. Cestujícím doporučujeme, aby průběžně sledovali výši zpoždění a případně v souvislosti s přestupy kontaktovali vlakový personál.
V regionální dopravě bude po dobu výluk zavedena náhradní autobusová doprava, která bude zajištěna podle výlukových jízdních řádů.
Od 5. do 21. července budou autobusy nahrazovat vlaky linky S10 mezi Kolínem a Řečany nad Labem s tím, že jedna z linek náhradní dopravy pojede mezi Kolínem a Přeloučí. Od 22. července se výluka rozšíří a náhradní autobusová doprava u této regionální linky bude zajištěna v delším úseku Kolín – Přelouč a zpět.
Autobusová doprava bude organizována ve třech linkách. První linka bude z Kolína odjíždět dříve a v Řečanech nad Labem, resp. od 22. července v Přelouči bude navazovat na vlaky dále směrem do Pardubic a České Třebové. Druhá linka pojede v čase pravidelných odjezdů vlaků bez zajištěných přípojů na vlaky. Třetí linka pak bude v souvislosti s uzavírkou náměstí v Týnci nad Labem obsluhovat úsek mezi Zábořím nad Labem a Týncem nad Labem.
V náhradních autobusech bude možná přeprava kočárků do vyčerpání kapacity spojů. Přeprava jízdních kol bude omezena na maximálně 2 kola na spoj.
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Zdroj: Jan Hrabě