Vraťte se do reality, vzkázal Írán Trumpovi po slovech o ovládnutí Hormuzského průlivu

Írán odmítl prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa týkající se Hormuzského průlivu a vyzval Spojené státy k přijetí reality. Trump předtím naznačil záměr prohlásit tuto strategickou námořní cestu za území Spojených států. Náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Gharibabádí v reakci zdůraznil, že klíčovou úžinu nelze ovládnout prostřednictvím sociálních sítí, vojenských rozkazů ani volebních projevů.
Gharibabádí podle NBC News dále uvedl, že kontrola nad otevíráním a zavíráním průlivu zůstává výhradně v rukou Íránu. Upozornil, že dokud Spojené státy neukončí své současné postoje a nepřijmou výsledky konfliktu, bude Írán v blokádě vodní cesty pokračovat. Tato strategická oblast přitom před vypuknutím bojů zajišťovala přepravu pětiny světové spotřeby ropy.
Prohlášení navazuje na páteční projev Donalda Trumpa v New Yorku, kde tvrdil, že Írán čelí těžké porážce, a oznámil plán na vyhlášení americké správy nad průlivem po dosažení vítězství. Trump zároveň obhajoval zvýšené ceny pohonných hmot v USA jako nezbytnou daň za to, aby Írán nezískal jadernou zbraň, což byl jeden z oficiálních důvodů pro zahájení vojenského konfliktu na konci února.
Situace v námořní dopravě zůstává nadále kritická a provoz v průlivu dosahuje pouze zlomku běžného stavu. Podle analytických dat prošla v závěru týdne úžinou pouze dvě plavidla bez jakékoliv viditelné přepravy ropy. Některé lodi se sice snaží oblastí proplout se vypnutými identifikačními systémy, Írán však na pokusy o proplutí reaguje střelbou, a to i přes americkou blokádu íránských přístavů.
Britská organizace pro námořní obchod potvrzuje, že v oblasti dochází k dalším incidentům a zásahům nákladních lodí neznámými projektily. Posádka jednoho ze zasažených plavidel vyvázla bez zranění, rozsah materiálních a ekologických škod však zůstává nejasný. Přetrvávající napětí udržuje světové trhy s ropou a plynem ve stavu zvýšených cen.
Politická jednání o ukončení konfliktu se ocitla na mrtvém bodě. Lhůta šedesáti dnů určená k vyjednání mírové dohody na základě červnového memoranda vyprší bez výraznějšího posunu. Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí potvrzuje, že přímá jednání mezi Teheránem a Washingtonem v současnosti neprobíhají. Přestože zprostředkovatelé z Kataru a Pákistánu udržují s íránskou stranou kontakt a předávají si zprávy, o obnovení oficiálních rozhovorů s Amerikou dosud nebylo rozhodnuto.
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Zdroj: Jan Hrabě