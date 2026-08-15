Maďarsko začalo potápět lodě na Dunaji, aby udrželo v chodu jedinou jadernou elektrárnu

Maďarské úřady přistoupily k netradičnímu opatření, aby udržely v provozu jedinou jadernou elektrárnu v zemi. Poblíž zařízení v Paksi začaly řízeně potápět dvě osmdesát metrů dlouhé lodi. Důvodem je extrémní vlna horka a sucha v celé Evropě, kvůli níž hladina Dunaje klesla na rekordní minima. Řeka přitom slouží jako klíčový zdroj vody pro chlazení reaktorů.
Podle maďarského premiéra Pétera Magyara má potopení plavidel naložených kamennou sutí vytvořit provizorní zátaras, který zpomalí proud a zvýší hladinu řeky u čerpací stanice. První práce začaly v sobotu ráno a podle prohlášení předsedy vlády se hladina vody u elektrárny již zvýšila o jeden centimetr, uvedl web Politico. Zařízení, které běžně pokrývá více než třetinu spotřeby elektřiny v Maďarsku, muselo v posledních týdnech výrazně snížit svůj výkon.
Aktuální hladina Dunaje u elektrárny byla o více než 120 centimetrů nižší, než je běžný normál. Předpovědi navíc varovaly před dalším poklesem na počátku nového týdne. Takový stav by si vyžádal odstavení jedné ze dvou zbývajících turbín, což by ještě více zhoršilo stabilizační práce v energetické síti.
Výstavba podvodního prahu s využitím 150 tisíc krychlových metrů kamene má za cíl vytvořit pod hladinou přehradu, jež usměrní tok. Na realizaci náročného projektu nasadilo maďarské ministerstvo obrany přibližně stovku vojáků, kteří na místě pracují v nepřetržitém provozu. Představitelé vlády doufají, že stavební zásah v korytě řeky umožní udržet chladicí systémy v provozu i během nadcházejících dnů.
Problematická situace se však netýká pouze Maďarska. Extrémní meteorologické podmínky a vysoké teploty vody způsobují komplikace napříč celým evropským kontinentem. Sousední Rumunsko bylo nuceno v průběhu týdne z důvodu nízkého stavu vody na Dunaji dočasně odstavit svou jadernou elektrárnu Cernavodă.
Rozsáhlým výpadkům a omezením čelí rovněž Francie, která patří k největším producentům jaderné energie v Evropě. Tamní úřady musely dočasně odpojit z provozu šest reaktorů. K přehřívání řek se navíc přidal další nečekaný problém, když nájezd medúz u pobřeží přinutil pracovníky odstavit další část francouzského energetického zařízení.
Pokles hladiny řeky zároveň vyvolal debaty o plánovaném rozšíření elektrárny Paks, které má na základě dřívější dohody realizovat ruská státní společnost. Maďarský premiér vyjádřil pochybnosti o dokončení celého projektu, jelikož klimatické změny a opakující se krizové stavy na Dunaji zpochybňují bezpečnost a spolehlivost chladicího systému nově projektovaných bloků.
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Zdroj: David Holub