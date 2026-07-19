Sulyok ustoupil. Maďarský prezident schválil své vlastní odvolání z funkce

Libor Novák

19. července 2026 8:24

Tamás Sulyok
Tamás Sulyok Foto: The Constitutional Court of Hungary

Maďarská hlava státu Tamás Sulyok vyjádřila souhlas se svým odchodem z funkce. Učinil tak poté, co stvrdil svým podpisem ústavní dodatek, který prosadila vládní strana Tisza současného premiéra Pétera Magyara. Tato legislativní úprava okamžitě ukončuje Sulyokův mandát, přičemž jako důvod uvádí zásadní ztrátu důvěry veřejnosti v tohoto lídra. Sulyok byl přitom do úřadu zvolen teprve na počátku roku 2024 zákonodárci z tehdy vládnoucí nacionalistické strany Fidesz expremiéra Viktora Orbána.

Bývalý soudce ústavního soudu Sulyok prohlásil, že neměl jinou možnost než legislativu podepsat, jelikož ctí literu zákona. Zároveň však varoval před tím, že tato reforma zasadila ránu právnímu státu v Maďarsku.

Podle jeho sobotního vyjádření představuje sedmnáctý ústavní dodatek zlomový bod v maďarské ústavní demokracii. Odstraňování veřejných činitelů způsobem, který otevřeně porušuje právní stát, podle něj vytváří negativní precedent poškozující ústavní hodnoty, dělbu moci i samotnou demokracii.

Nové opatření je součástí Magyarovy snahy o odbourání mocenských pozic vybudovaných Viktorem Orbánem, kterého tento politik sesadil po drtivém volebním vítězství v dubnových volbách. Orbán, jemuž kritici vyčítají oslabování demokratických institucí během jeho šestnáctiletého působení v čele země, tyto reformní kroky ostře kritizoval na sociální síti Facebook.

Uvedl, že tyranie již není pouhou hrozbou, nýbrž realitou, a dodal, že pokud bylo možné toto provést prezidentovi, zítra si nebude jistý vůbec nikdo. Strana Fidesz se navíc od dubnové volební porážky potýká s odchody významných osobností a poklesem podpory veřejnosti.

Maďarský parlament, v němž má Magyarovo středopravicové uskupení Tisza dvoutřetinovou většinu umožňující měnit jakékoli zákony, nyní přistoupí k volbě nové hlavy státu. Ta bude úřad vykonávat buď do doby, než vstoupí v platnost nová ústava, nebo po dobu maximálně pěti let.

Magyar po Sulyokově podpisu oznámil, že od pondělí převezme roli prozatímní prezidentky předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthoffer. Ve svém facebookovém příspěvku Magyar podotkl, že těmito kroky vracejí maďarskému lidu jistotu, že moc lze omezit, veřejný majetek získat zpět a že stát může opět sloužit svým občanům.

Podle informací agentury Reuters přináší schválený dodatek rovněž omezení poslaneckých mandátů na maximálně 12 let. Dále stanovuje věkovou hranici 70 let pro odchod do důchodu u soudců ústavního soudu, což přiměje k odchodu současného předsedu tohoto soudu a Orbánova spojence Pétera Polta. Magyar již dříve Sulyoka opakovaně vyzýval k rezignaci, přičemž ho vinil z toho, že v klíčových otázkách nereprezentuje národní jednotu a hájí zájmy Orbána i jeho kabinetu.

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