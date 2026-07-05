Magyar zahájil boj o odvolání maďarského prezidenta Sulyoka

Maďarský premiér Péter Magyar předložil návrh novely ústavy obsahující dvanáct bodů, jehož cílem je odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka a oslabení vlivu předchozí administrativy Viktora Orbána. Jedním z hlavních pilířů tohoto návrhu, který předseda vlády oznámil na sociálních sítích, je právě ukončení funkčního období současné hlavy státu.
Mezi další navrhované změny patří omezení působení poslanců v národním parlamentu na maximálně tři volební období, posílení nezávislosti ústavního soudu a zavedení věkové hranice sedmdesát let pro výkon funkce soudce.
Poslední zmíněné opatření by znamenalo konec pro současného šéfa soudu Pétera Polta, kterému již sedmdesát let je. Součástí balíku je také zřízení Národního úřadu pro vymáhání a ochranu majetku, jenž má sloužit k získání finančních prostředků zneužitých během Orbánovy éry. Schválení těchto bodů zákonodárným sborem se očekává, jelikož Magyarova strana Tisza získala v dubnových volbách drtivou parlamentní většinu.
Premiér již minulý měsíc v parlamentu vyhlásil operaci Očistný oheň, která má vymýtit to, co označil za Orbánovu mafii, a osvobodit zemi od hospodářského i politického organizovaného zločinu.
Demisi prezidenta požadoval šéf kabinetu ihned po svém volebním vítězství. Sulyok se do čela státu dostal v roce 2024 poté, co jeho předchůdkyně Katalin Novák odstoupila kvůli zapletení do skandálu s omilostněním člověka kryjícího sexuální zneužívání dětí. Současný prezident však úřad dobrovolně opustit nehodlá a jeho mandát řádně končí až v roce 2029.
Evropská komise přislíbila Maďarsku uvolnění miliard eur z unijních fondů, pokud Magyar prosadí zásadní reformy soudnictví, protikorupčních pojistek a veřejných zakázek. Podle tamních médií předseda vlády prohlásil, že obnova země nemůže začít v situaci, kdy na nejvyšším ústavním postu zůstává člověk, který obhajoval vládu likvidující právní stát.
Novou hlavu státu má podle premiérových plánů volit Národní shromáždění, k čemuž by mohlo dojít již během letošního léta.
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Zdroj: Libor Novák