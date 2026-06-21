Sulyok se postavil Magyarovi. Maďarský prezident ultimátum nesplní, odstoupit nehodlá

Maďarský prezident Tamás Sulyok, který bývá spojován se zbytky padlého režimu bývalého premiéra Viktora Orbána, hodlá čelit snahám nové vlády o své odvolání. Nový předseda vlády Péter Magyar, který v dubnových volbách drtivě zvítězil, již ve svém vítězném projevu avizoval, že Sulyoka i další funkcionáře dosazené v Orbánově éře zbaví funkcí kvůli tomu, že dřívějšímu systému pomáhali budovat státní korupci a klientelismus.
Prezident však v rozhovoru prohlásil, že se hodlá bránit právní cestou, a obvinil současného premiéra ze snahy o ovládnutí státních institucí. Sulyok tvrdí, že Magyar zneužívá svou parlamentní ústavní většinu mnohem výrazněji než v minulosti Orbán a že jeho strana Tisza chce za pouhých šestnáct týdnů dosáhnout větší koncentrace moci než předchozí vládní strana Fidesz za šestnáct let. Podle prezidenta je jeho povinností v úřadu setrvat, aby ochránil demokratické normy a dělbu moci mezi parlamentem a hlavou státu.
Pro zástupce vládní strany Tisza jsou tato vyjádření čistým politickým klamáním, neboť hlava státu podle nich v minulosti nikdy nevystoupila na obranu systému brzd a protivah, když jej dřívější vládní garnitura likvidovala.
Vládní většina, která vzešla z padesátitříprocentního zisku hlasů v lidovém hlasování, nyní zvažuje různé kroky k odvolání Sulyoka i předsedů ústavního a nejvyššího soudu. Holdingy z Orbánovy éry totiž nepovažuje za nezávislé.
Sulyok se proti těmto snahám brání s využitím svých omezených prezidentských pravomocí. Podal podnět k maďarskému ústavnímu soudu, aby předběžně přezkoumal legálnost jakékoli účelové legislativy zaměřené na jeho osobu, avšak sedm ústavních soudců se z řízení kvůli podjatosti a přímé zainteresovanosti stáhlo, takže soud nemůže ve věci jednat. Prezident se rovněž obrátil na Benátskou komisi, která je poradním orgánem Rady Evropy pro ústavní právo, s žádostí o posouzení vzniklé ústavní krize.
Snaha maďarského kabinetu o rychlé odstranění pozůstatků předchozího režimu je motivována situací v Polsku, kde tamní prezident Karol Nawrocki, spojený s dřívější nacionálně-konzervativní vládou, pomocí práva veta blokuje klíčové reformy premiéra Donalda Tuska.
Maďarská hlava státu sice disponuje podstatně menšími pravomocemi než polský prezident, přesto v tomto týdnu podepsala ústavní dodatek, který zpětně omezuje výkon funkce premiéra na maximálně osm let, což Orbánovi fakticky znemožňuje budoucí návrat k moci.
Sulyok tento krok sice kritizoval jako omezení demokratické volby, avšak z procesních důvodů jej k ústavnímu soudu neposlal. Podle průzkumů veřejného mínění z konce května si přitom odchod nepopulárního prezidenta přeje zhruba šedesát čtyři procent Maďarů.
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Maďarsko , Tamás Sulyok , Péter Magyar
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Zdroj: Libor Novák