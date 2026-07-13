Maďarský parlament zahájil kroky k odvolání prezidenta Sulyoka

Maďarský parlament v pondělí schválil rozsáhlý ústavní dodatek, který povede k odvolání stávajícího prezidenta Tamáse Sulyoka a předsedy Ústavního soudu Pétera Polta. Sedmnáctá změna maďarské ústavy hladce prošla poměrem hlasů 139 ku 6 poté, co poslanci opoziční strany Fidesz a jejího spojence KDNP hlasování bojkotovali.
Tento krok je součástí snahy vládní strany Tisza premiéra Pétera Magyara distancovat se od více než desetiletého vládnutí svržené strany Fidesz, k níž jsou podle Magyara oba jmenovaní funkcionáři loajální.
Změna ústavy naplňuje jeden z hlavních předvolebních slibů premiéra Magyara, kterým bylo rozbití struktur vytvořených jeho předchůdcem Viktorem Orbánem během šestnácti let u moci.
Reforma vedle personálních změn zavádí také dvanáctiletý limit pro výkon mandátu zákonodárců a zřizuje Národní úřad pro obnovu a ochranu majetku, který má stíhat korupci. Nová legislativa rovněž obnovuje povinný věk pro odchod do důchodu pro všechny ústavní soudce na 70 let, což povede k nucenému odchodu čtyř současných soudců včetně předsedy Polta.
Prezident Sulyok, kterého do úřadu v roce 2024 dosadil právě Orbán, svou pozici hájí s tím, že je nezávislý, a varoval, že jeho vynucené odvolání vyvolá ústavní krizi. Podle schváleného textu má nyní pět dní na podpis dokumentu.
Pokud tak neučiní, premiér Magyar avizoval, že v parlamentu zahájí proces jeho sesazení. Sulyok má sice možnost poslat dodatek k přezkumu Ústavnímu soudu, ten však může posuzovat pouze procedurální náležitosti, nikoliv ústavnost samotného obsahu. Ústavní soud navíc již v červnu odmítl v této věci předběžně rozhodnout, když se sedm soudců samo vyloučilo pro podjatost.
Premiér Magyar v pondělí obvinil stranu Fidesz, že se snaží Sándorův palác přímo řídit a prezidentovi podpis zakázala, což Sulyok odmítl jako snahu o manipulaci veřejného mínění a nátlak na své autonomní rozhodování.
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Zdroj: Jan Hrabě