Počasí: Moravu zasáhly silné bouřky, mohou padat kroupy

Některé části České republiky zasáhly velmi silné bouřky spojené s prudkým větrem, krupobitím a přívalovými srážkami. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se komplikace objevují zejména na Frýdecko-Místecku a v jižních okresech Jihomoravského kraje.
Na Frýdecko-Místecku se vyskytují intenzivní bouřkové buňky, které směřují k severovýchodu. Provází je vydatné deště, kroupy o velikosti kolem dvou centimetrů a vítr, jehož nárazy přesahují rychlost 70 kilometrů za hodinu.
S nepřízní počasí se potýká rovněž jih Jihomoravského kraje, kde se bouřková pásma pohybují dále směrem na východ až severovýchod. Hlavním rizikem je zde silný vítr s nárazy o rychlosti okolo 70 kilometrů za hodinu, v ojedinělých případech však může dosáhnout až 90 kilometrů za hodinu. Místy se k větrnému počasí mohou přidat i kroupy o průměru přibližně dva centimetry.
Během neděle očekávají meteorologové přechodné ochlazení, které na většině území přinese úlevu a snížení tepelného tlaku na lidský organismus. Pro oblast jižní a jihovýchodní Moravy však toto zvolnění neplatí, neboť tamní noční teploty dlouhodobě neklesají pod 20 stupňů Celsia a denní maxima vytrvale překračují třicítky.
Na jižní a jihovýchodní Moravě proto zůstává v platnosti výstraha s vysokým až extrémním stupněm nebezpečí bez přerušení i během nedělního dne. Od pondělí se navíc na celé území České republiky vrátí příliv velmi teplého vzduchu, který odstartuje několikadenní vlnu tropických veder.
Teploty od začátku nového týdne opět prudce porostou a na jihu Moravy i v dalších regionech mohou postupně vyšplhat až k 39 stupňům Celsia. Opětovný nárůst teplot přinese na většinu území obnovení velmi silné až extrémní zátěže pro lidské zdraví, hospodářství i technickou infrastrukturu.
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Zdroj: Libor Novák