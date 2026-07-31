Policie posílí bezpečnostní opatření na Prague Pride, oznámil Metnar

Jan Hrabě

Jan Hrabě

31. července 2026 19:52

Lubomír Metnar
Lubomír Metnar Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) společně s vedením policie rozhodl o posílení bezpečnostních opatření během festivalu Prague Pride. Rozhodnutí bylo přijato v návaznosti na nedávný útok v Berlíně. Jde o preventivní krok, jehož cílem je zajistit bezpečný průběh celé akce, ochránit její účastníky i veřejnost a přispět k zachování vysoké úrovně bezpečnosti v České republice, uvedlo ministerstvo vnitra. 

V České republice i nadále platí 2. stupeň ohrožení terorismem – B, který znamená trvalou zvýšenou připravenost bezpečnostních složek. Právě ochrana bezpečnosti občanů a návštěvníků akce je pro ministra vnitra prioritou. Policie České republiky během konání festivalu navýší oproti předchozím letům počty nasazených sil a prostředků a podle aktuálního vývoje situace bude přijímat odpovídající opatření. Hasičský záchranný sbor České republiky v den průvodu rozmístí na vybraných místech techniku, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti účastníků.

"Útok v Berlíně bereme velmi vážně. Bezpečnostní složky průběžně vyhodnocují aktuální situaci a Policie České republiky je na zajištění bezpečnosti akce připravena. V tuto chvíli nejsou k dispozici informace o konkrétní hrozbě namířené proti akci nebo jejím účastníkům. Prosím veřejnost, aby respektovala pokyny policistů na místě," uvedl ministr Metnar.

Ministerstvo vnitra je v souvislosti s konáním akce Prague Pride v úzkém kontaktu s bezpečnostními složkami, které průběžně vyhodnocují případné hrozby. 

Policisté budou ve zvýšené míře dohlížet již od pondělí na všechny doprovodné festivalové akce, které v sobotu vyvrcholí hlavním pochodem. Na pochod dohlédne několik stovek policistů služby pořádkové a dopravní policie spolu s policisty služby kriminální policie a vyšetřování, dále ze speciální pořádkové jednotky a z dalších oddělení. Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Střelecký ostrov.

Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích. Na Císařském ostrově pomohou se zajištěním veřejného pořádku i policisté z oddělení služební hipologie, dále policisté z poříčního oddělení a shora bude celou oblast monitorovat policejní vrtulník.
 
Z důvodu zajištění bezpečnosti dojde v centru metropole od přibližně 12. až do 17. hodiny k rozsáhlému dopravnímu omezení, a to i za pomoci technických prostředků rozmístěných na příjezdových komunikacích po celé trase pochodu. Centrum města se od Václavského náměstí přes Celetnou ulici, Dvořákovo nábřeží, nábřeží Ludvíka Svobody až za Štvanici stane neprůjezdné. Z důvodu omezení provozu na Čechově mostě, Štefánikově mostě, Hlávkově mostě až ke Štvanické lávce je potřeba počítat s omezením provozu na obou březích Vltavy.

"Z tohoto důvodu bychom chtěli požádat všechny občany a návštěvníky hlavního města Prahy, pokud je to jenom trochu možné, aby do centra metropole nejezdili vozidly a pro přesun do města používali výhradně městskou hromadnou dopravu. Ideálně po příjezdu na okraj města svá vozidla zaparkovali na záchytných parkovištích a dále pokračovali metrem," vyzvala policejní mluvčí Eva Kropáčová. 

Na bezpečnostním opatření se spolu s policií budou podílet i další složky integrovaného záchranného systému, Magistrát hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy či Městská policie.

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